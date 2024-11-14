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制造业加速转型升级 折射经济发展生机活力

人民网记者 王绍绍
2024年11月14日13:21 | 来源：人民网
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近年来，我国制造业转型升级不断加速，传统制造业提“质”焕“新”步伐不断加快，以科学技术赋能制造业，快速迈向高端化、智能化、绿色化。

国家统计局数据显示，今年前9月，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，高技术制造业利润同比增长6.3%，为规上工业利润提供了重要支撑。

此前，工业和信息化部等8部门联合印发的《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》提出，加快数字技术赋能，全面推动智能制造，大力推进企业智改数转网联，立足不同产业特点和差异化需求，加快人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等信息技术与制造全过程、全要素深度融合。

近期，以高技术制造业为代表的新动能行业利润较快增长，彰显工业经济发展韧性。数据显示，今年前9月，航天器及运载火箭制造、半导体器件专用设备制造等高端装备制造行业利润同比分别增长17.1%、13.2%；智能车载设备制造、可穿戴智能设备制造、智能无人飞行器制造等智能制造行业利润同比分别增长27.5%、25.6%、10.2%；锂离子电池制造等绿色制造行业同比增长58.8%。

在北京，某工厂通过引入机器人和智能化技术，实现了生产线的全面升级，上下料、分拣、成型、焊接、喷涂等10多道工序均由机器人完成，劳动生产率提高了85%，生产周期从30天缩短至7天，充分展现了智能制造的高效与精准；在辽宁鞍山，鞍钢矿业通过“5G+无人驾驶”技术，对铁矿石开采生产模式进行了智慧化改造，地下采矿铲运机实现了无人化操作，司机在办公室内即可通过遥控完成生产任务，大大降低了成本，提高了作业安全性。

中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所副所长巩天啸表示，高端化、智能化、绿色化、融合化是传统制造业转型升级的重要方向。要坚持创新驱动发展、加快数字技术赋能、强化绿色低碳发展，促进产业的融合发展，特别是促进数字技术在传统制造业里的应用。

近年来，制造业转型不仅以科技赋能，更是注入“绿色动能”。一家西安的汽车工厂，通过自建光伏电站实现了100%使用可再生能源电力，年均发电量可达4750万千瓦时，每年可减排二氧化碳27000吨；山东某电子科技产业园区，综合利用光伏发电、储能系统和电动汽车充电设施，使园区的碳排放量显著降低，大大提升了能源利用效率；一家齐齐哈尔的生物科技公司，通过余热回收利用等技术，实现了生产过程中的节能减排和资源循环利用，不仅降低了生产成本，还减少了废水、废气和固体废弃物的排放，推动了企业的绿色化发展。

“制造业绿色化是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动经济高质量发展的内在要求。”业内专家表示，绿色化趋势不仅有助于提升制造业的竞争力，还能促进资源节约和环境保护，实现可持续发展。

在科技赋能和绿色转型的双重驱动下，我国制造业在高端化方面也取得了显著进展。从国产液化天然气双燃料动力船到新能源汽车，再到国产后道封测光刻机，一系列高端产品和技术的涌现，标志着我国制造业正由“跟跑者”向“并跑者”和“领跑者”转变。

近年来，国产液化天然气双燃料动力船在船型设计、动力系统、安全控制等方面实现了自主创新，达到了国际先进水平；新能源汽车产业取得了长足发展，电池、电机、电控等关键技术均实现了自主创新和技术突破，形成了较为完善的产业链和供应链体系；国产后道封测光刻机的成功研制，更是打破了国外技术垄断，为我国半导体产业的发展奠定了坚实基础。

制造业高端化离不开科技创新的支撑。业内专家表示，应构建以企业为主体、产学研用高效协同深度融合的创新体系，以科技创新推动产业创新，催生新产业、新模式、新动能。

“要强化关键核心技术攻关，聚焦产业发展痛点、堵点和难点，突破技术关、质量关、市场关。”业内专家建议，需优化创新产品推广应用生态，切实把内需市场优势转化为产业发展优势，通过加大研发投入和技术创新力度，提升关键领域的技术自主可控水平，增强我国制造业的核心竞争力。

(责编：王仁宏、吕骞)
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