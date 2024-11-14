人民网北京11月14日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，2024年1至10月，全国铁路发送旅客37.1亿人次，同比增长13%，再创历史同期新高，全国铁路运输安全平稳有序。

国铁集团客运部负责人介绍，1至10月，全国铁路日均安排开行旅客列车10555列，同比增长9.3%。圆满完成春暑运和清明、五一、端午、中秋小长假和国庆黄金周旅客运输，其中，10月1日全国铁路发送旅客2144.8万人次，创单日旅客发送量历史新高。1至10月开行旅游列车1599列，助力旅游经济、银发经济发展。加强跨境旅客运输组织，广深港高铁发送跨境旅客近2250万人次、同比增长39.5%，中老铁路发送跨境旅客21.7万人次。

据介绍，截至目前，计次票、定期票已覆盖60条线路，旅游套票已覆盖11条线路。铁路畅行码覆盖所有动车组列车，全国120个车站可实现便捷换乘，80余个车站提供互联网订餐服务，“静音车厢”服务拓展至92列动车组列车。

(责编：王连香、吕骞)

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