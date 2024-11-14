人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

创历史同期新高！1至10月全国铁路发送旅客37.1亿人次

2024年11月14日14:49 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月14日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，2024年1至10月，全国铁路发送旅客37.1亿人次，同比增长13%，再创历史同期新高，全国铁路运输安全平稳有序。

国铁集团客运部负责人介绍，1至10月，全国铁路日均安排开行旅客列车10555列，同比增长9.3%。圆满完成春暑运和清明、五一、端午、中秋小长假和国庆黄金周旅客运输，其中，10月1日全国铁路发送旅客2144.8万人次，创单日旅客发送量历史新高。1至10月开行旅游列车1599列，助力旅游经济、银发经济发展。加强跨境旅客运输组织，广深港高铁发送跨境旅客近2250万人次、同比增长39.5%，中老铁路发送跨境旅客21.7万人次。

据介绍，截至目前，计次票、定期票已覆盖60条线路，旅游套票已覆盖11条线路。铁路畅行码覆盖所有动车组列车，全国120个车站可实现便捷换乘，80余个车站提供互联网订餐服务，“静音车厢”服务拓展至92列动车组列车。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
创历史同期新高！1至10月全国铁路发送旅客37.1亿人次
　　人民网北京11月14日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，2024年1至10月，全国铁路发送旅客37.1亿人次，同比增长13%，再创历史同期新高，全国铁路运输安全平稳有序。 国铁集团客运部负责人介绍，1至10月，全国铁路日均安排开行旅客列车10555列，同比增长9.3%。…
市场采购贸易助力小商户抱团“卖全球”
　　一段时间以来，各地兴起一种名为市场采购贸易的业务。作为颇具特色的外贸新业态新模式，这项业务以其免征增值税、简化通关手续等政策优势，极大地满足了中小微企业小批量、多批次的外贸需求，成为出口新亮点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部