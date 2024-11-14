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推进现代化试点灌区建设 农业产业化发展促群众增收

欧阳易佳
2024年11月14日14:46 | 来源：人民网
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“出家门走几步路就能上工，加上土地的流转费，我现在一年能赚五万元左右，有些夫妻一起在这里务工，一年的收入超过了十万元。”云南大姚县金碧镇马屯村村民马永怀说完便用遥控打开了农田的喷灌系统。只见，农田中的喷灌头同时启动，将来自蜻蛉河灌区的管道水浇灌到农作物上。这样高效节水灌溉的景象，在蜻蛉河灌区屡见不鲜。

蜻蛉河灌区位于云南楚雄州姚安、大姚两县境内，涉及两县10个乡镇，设计灌溉面积30.1万亩。2023年5月，水利部把蜻蛉河灌区列为全国第一批深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设的11个试点之一。楚雄州紧紧围绕“设施完善、节水高效、管理科学、生态良好”的现代化灌区建设目标，机制建设与工程建设同行，落细落实“六项机制”，完善配套工程设施，强化用水供需管理，取得了显著成效。

蜻蛉河灌区管理局局长罗文鸿说：“去年楚雄州遭遇了60年一遇的气象水文干旱，降雨锐减、蓄水偏少，得益于现代化灌区建设完善的工程设施、供用水管理机制，保障了今年灌区内49.7万亩（大小春播种面积）粮食作物、经济作物用水安全”。

目前，蜻蛉河灌区工程完好率达到89.1%，灌排能力显著提高，建成节水灌溉面积24.23万亩，占设计灌溉面积的80.5%，其中高效节水灌溉面积14.4万亩，占设计灌溉面积的47.8%，灌溉水有效利用系数由0.52提高到0.58，高于全省、全州同类灌区的5个百分点和3个百分点。

云南云秀花卉有限公司总经理段云晟表示：“水费在我们企业经营成本当中，只占相当小的一部分，加上政府一系列的节水奖励政策，增长的水费对我们企业影响不大，生产用水有保障对我们来说才是最关键的点。”

“两费”足额到位，保障工程良性运行。姚安、大姚两县人民政府采取水费收入安排、财政差额补助的方式，落实工程维修养护经费和公益性人员经费，共落实“两费”1285.81万元，“两费”落实率100%。

现代化灌区试点建设以来，灌区灌排能力显著提升，灌区“遇旱能灌”“遇涝能排”，农业生产水安全有保障，吸引种植大户加大耕地流转、承包力度，灌区初步形成规模化经营、产业化发展的农业现代化发展模式，带动当地村民家门口就业。如今，像马永怀一样，流转家中耕地并参与耕种工作、实现收入翻番的村民，在蜻蛉河灌区越来越多。

(责编：王仁宏、吕骞)
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