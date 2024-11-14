人民网北京11月14日电 （记者乔雪峰）近年来，交通运输行业紧紧围绕建设人民满意交通，推动城市交通发展取得积极成效，公共交通在城市交通中的主体地位基本确立，人民群众城市交通出行的获得感、幸福感和安全感显著增强。

11月14日，交通运输部组织召开全国城市交通工作现场会，会议系统总结近年来城市交通工作成效，研究部署重点工作，贯彻落实《城市公共交通条例》，加快推进城市交通高质量发展。

城市综合交通网络加快形成

全国城市公共汽电车线路超170万公里

截至目前，全国城市公共汽电车线路近8万条、线路长度超过170万公里、公交专用道突破2万公里，全国共有54个城市开通运营城市轨道交通线路313条、运营里程10455公里。

公交车绿色化水平大幅提升，全国新能源公交车数量达到55.4万辆，占比达81.2%。城市绿色出行环境不断优化，交通运输部等12个部门印发《绿色出行行动计划》，97个城市创建考核达标，绿色出行比例达到70%以上，绿色出行服务满意率超过80%。

公交优先发展战略落地落实

国家公交都市建设成效显著

全国117个城市参与国家公交都市创建，74个城市被授予“国家公交都市建设示范城市”称号，国家公交都市建设成效显著。

《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》出台，公交优先发展政策保障持续强化，城市公共汽电车服务模式持续创新。

各地统筹推进常规公交、微循环公交、定制公交等服务发展，构建“快干支微”公交出行服务体系。成都投入33条准点公交，将到站时间误差控制在30秒内。城市轨道交通服务水平持续提升。城市轨道交通列车正点率达到99%以上。多地推出车厢拥挤度指示、“强冷弱冷”车厢等人性化服务举措，为乘客提供更加舒适的乘车环境。

城市交通出行服务更加多元

适老化无障碍出行服务水平显著提升

稳步推进巡游出租汽车经营权和价格改革，持续探索出租汽车巡网协同发展模式。网约车合规化运营水平稳步提高，聚合平台经营行为持续规范，杭州、广州、深圳、厦门等城市网约车合规率接近100%。

共享单车和小微型客车租赁有序发展，全国互联网租赁自行车投放约1250万辆，覆盖410余个城市，日均服务约2500万人次；河北、辽宁、江苏等25个省份将汽车租赁纳入地方法规。

适老化无障碍出行服务水平显著提升，各地累计打造4400余条敬老爱老城市公共汽电车线路，适老化改造近1.3万个公交站台，推广低地板及低入口城市公交车超过12万辆。各地城市轨道交通均已开通“爱心预约”乘车服务，打造运营服务品牌线路24条。180余个地级及以上城市开通95128电话约车服务，各主要网约车平台在300余个城市上线“一键叫车”服务，累计为1650万老年人提供出行服务超过1.8亿单。

城市交通治理能力持续提升

城市交通出行更加便捷

《城市公共交通条例》出台，法规政策体系不断完善，城市轨道交通运营制度体系基本建成。城市货运服务更加绿色经济，截至2023年底，77个城市绿色货运配送示范工程城市累计新增新能源物流配送车约32万辆，保有量超过53万辆。累计建成645个出租汽车司机小站，从业人员权益保障持续强化。

下一步，交通运输行业将紧紧围绕中国式现代化中心任务和高质量发展首要任务，坚持以人民为中心的发展思想，坚持系统观念，坚持因城施策，推动落实城市人民政府主体责任，加快转变发展方式，加快推进城市交通高质量发展，让城市交通出行更加便捷、物流更加高效。

全力做好《城市公共交通条例》贯彻实施，以此为契机加快提升城市公共交通服务质量效率和安全管理水平。广泛开展《条例》宣传，营造良好社会氛围，坚持公益属性，鼓励引导公众优先选择公共交通出行。

坚定推进城市公共交通优先发展，合理确定公共交通发展模式，促进公共交通服务提质增效，加快公共交通设施装备升级，强化城市公共交通发展保障，切实增强城市公共交通竞争力和吸引力。

加快出租汽车新老业态协同发展，坚持“优先发展公共交通、适度发展出租汽车”的基本思路，因地制宜制定出租汽车发展政策，推进出租汽车驾驶员从业资格“两证合一”，根据实际从业服务分别注册为巡游车、网约车驾驶员，持续关心关爱从业人员。

加快完善城市交通综合治理体系，推进城市交通数智化发展，加快推进城市公共交通数字化转型升级。深入推进城市绿色货运配送发展，积极推广共同配送、集中配送、分时配送、仓配一体等集约化配送模式。加快完善城市慢行交通系统，持续提升互联网租赁自行车服务。促进小微型客车租赁规范健康发展，持续优化提升租赁服务。牢固树立底线思维、极限思维，以城市交通高水平安全保障城市交通高质量发展。紧紧围绕实现“人享其行、物畅其流”的美好愿景，为奋力加快建设交通强国、努力当好中国式现代化开路先锋提供坚强有力的城市交通运输服务保障。

(责编：王仁宏、吕骞)

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