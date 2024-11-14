人民网北京11月14日电 （记者孙红丽）11月14日，商务部举行例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

有记者问，今年前10个月，我国货物贸易进出口总值同比增长5.2%。第四季度通常是贸易旺季，商务部将采取哪些措施进一步推动外贸发展？

商务部新闻发言人何咏前表示，今年前10个月，以人民币计，我国进出口总额达到36.02万亿元，创历史同期新高。在复杂严峻的国际贸易形势下，外贸的稳定增长充分体现了我国产业链供应链的韧性与活力，为经济回升向好发挥了重要支撑作用。

何咏前介绍，11月8日，国务院常务会议审议通过了《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，对下一阶段外贸工作作出了部署。下一步，商务部将会同各地方、各相关部门，加大力度推进各项政策落实，重点开展以下三方面工作：

一是加大金融支持力度，扩大出口信用保险承保规模和覆盖面，对中小微外贸企业加大融资支持，引导银行机构优化海外布局，提升对企业开拓国际市场的服务保障能力。

二是壮大外贸新动能，促进跨境电商发展，推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。

三是强化外贸企业服务保障，推动绿色贸易、边民互市贸易、保税维修创新发展，支持重点贸易伙伴商务人员来华，支持外贸企业与航运企业加强战略合作，加强外贸企业用工服务。

(责编：孙红丽、吕骞)

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