人民网北京11月14日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何咏前14日在商务部例行新闻发布会上表示，随着中国国际消费中心城市精品消费月活动深入开展，消费品以旧换新及一揽子增量政策进一步显效，预计消费市场将继续保持回升向好态势。

何咏前介绍，11月初，商务部会同相关部门、城市和行业协会，启动了中国国际消费中心城市精品消费月活动，取得积极进展和成效。近期消费市场主要呈现以下几个特点：

一是首发经济亮点突出。各地聚焦国际精品、国货潮品、老字号品牌等，举办丰富多彩的首发、首秀、首展活动，新开了一批首店、旗舰店、概念店，为消费市场注入了新动力。北京推出“集中上新季”活动，广州、天津分别举办“时尚广州”、“津门风尚秀”精品首发活动。在刚刚闭幕的第七届进博会上，450项新产品新技术新服务亮相，包括100多项全球首发、40项亚洲首展、200多项中国首秀。

二是商品消费平稳增长。各地会同相关行业协会，组织商超、购物中心、奥特莱斯等零售企业开展各类惠民消费活动，激发市场活力。据商务大数据监测，11月上旬，重点监测零售企业家电、通讯器材、服装销售额分别同比增长45%、28%和6%，部分老字号产品销售翻番。以旧换新政策持续发力，截至11月11日，汽车报废更新补贴申请188.6万份，置换更新补贴申请超180万份，2160.8万名消费者购买8大类家电产品3271.9万台。重点监测的电商平台上油烟机、燃气灶等品类增长领先。

三是服务消费活力十足。各地组织开展服务消费季、中华美食荟、火锅美食节、国际艺术节等各类活动，扩大优质供给，创新消费场景，满足消费者个性化、多样化需求。据相关机构数据，11月上旬餐饮住宿、休闲娱乐等销售额同比增长一成以上。

四是新型消费蓬勃发展。数字、绿色、智能、健康等新型消费备受青睐，部分企业节能洗干一体机、新风空调、智能扫地机器人、节水洗碗机、运动相机等销售同比增长超一倍；一些企业运用人工智能技术，打造智能试衣间、数字体验馆等沉浸式消费场景，更好响应消费者个性化需求。

(责编：孙红丽、吕骞)

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