11月12日至13日，以“绿城好房子 匠心诚可鉴”为主题，绿城中国第十二届“绿式工地观摩”活动走进绿城新一代“好房子”代表作南京金陵月华、苏州玫瑰园、苏州逸庐，就其“好房子”多项技术系统的高标准落地做出了展示。

绿城中国副总裁、总工程师肖力分享了绿城通过6个关键管理举措来保障“好房子”高品质落地：匠心匠造的绿式工程管理、谋定而动的精益工程策划、精雕细琢的绿式精工标准、鹰眼视角的第三方品质评估、一网打通的工程数字一体化平台、真芯实感的全维实景示范区。

本次绿式工地观摩活动，绿城选择了新一代绿城好房子的代表作南京金陵月华、苏州玫瑰园、苏州逸庐三个项目，以不同的产品类型展现绿城好房子的特质。作为绿城华东区域近期倾力打造的高端产品，这几个项目体现了绿城“好房子”1-6-N产品力体系，以及多项核心技术的高标准落地。

绿城基于“最懂客户、最懂产品”两大战略支点、“高颜值、极贤惠、最聪明、房低碳、全周期、人健康”6大要素，于2024年完成了绿城“好房子”体系及标准的构建。该体系包括1个标准、“6宅实操手册”、N项技术系统：《绿城中国好房子产品标准2024》已于今年6月通过了中国建科标准院专家组评审；“6宅实操手册”根据绿城产品力的不同维度提出了人性化的标准和要求；核心技术系统现阶段主要聚焦“优围体系、适恒系统、智慧系统、产业内装”四个方面，并拆解出了10大模块、22个子模块，为绿城“好房子”提供了强大的技术支撑。

在本次活动中，绿城中国与中国建筑标准设计研究院合作完成的绿城高品质住宅系列图集正式发布。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经