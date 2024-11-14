《民生周刊》全媒体记者 于海军

原标题：粮食机收减损 降耗就是增收

我国粮食生产的大头在秋粮，机械收割（以下简称“机收”）是秋粮收获的主要方式。在耕地资源有限的情况下，降低机收损耗是增加粮食产量、保障国家粮食安全的重要途径。

今秋收获季，各地牢固树立“减损就是增产”的意识，充分发挥农机作业队伍在农业生产中的主力军作用，抢农时、防灾害、夺丰收，在减少粮食机收损耗上挖潜力、做文章，狠抓机收作业质量。

推进收获减损对于粮食安全意义重大

近日，安徽省颍上县江店孜镇举办的水稻机收减损技能大比武活动格外引人注目。随着比赛哨声响起，10名农机选手熟练地驾驶收割机穿梭在稻田间，随着收割机拨禾轮快速运转，成片的水稻被“吞”进去，随后立即又将秸秆“吐”出来，收割好的稻谷纷纷“尽入囊中”。收割机驶过之处，只在后方留下铡碎的秸秆和一行行整齐的稻茬。

安徽省颍上县素有“江淮粮仓”“皖北水乡”“淮上明珠”之美誉，年产稻谷45万吨左右，粮食作物耕种收综合机械化率达95%以上。近年来，当地高度重视机收减损工作，深入开展水稻机收减损培训，不断增强农机手机收减损意识，提升减损操作技能水平，努力把机收损失率降到最低。

全国各地多年实践证明，在耕地资源有限、增加播种面积十分困难的条件下，机收减损是降低农业生产环节损耗浪费、增加粮食产量的重要措施。

目前，我国主粮作物收获已基本实现机械化，小麦、水稻、玉米机收率分别超过97%、94%、80%，除了一些特别小、特别陡的地块，主要粮食作物都是靠机械收获。

与人工劳作相比，机械化收获是一种高效率、低损失的收获方式。人工收获需要单独进行收割、转运、脱粒、清选，综合损失率可能超过10%。与之相比，机械化收获可一次性完成收割、脱粒、清选等多道工序，例如状态较好的小麦联合收割机收获损失可做到低于1%。近年小麦机收作业价格平均在60元/亩，是人工收获价格的1/3，这也是近些年我国机械收获普及很快的关键因素。

农业农村部农机化司组织有关专家调研显示，近年来影响机收损失的，既包括田块条件、收获时机、气候灾害、装备质量等客观因素，也包括思想重视程度、机手操作、机具状态等主观因素。

以小麦为例，如果让全国的小麦机收损失率平均下降1个百分点，就能挽回粮食损失25亿斤。推进收获减损对于维护我国粮食安全意义重大。

提高机收作业质量，努力确保颗粒归仓

2021年以来，农业农村部农机化司将粮食作物机收减损作为农业机械化工作的重中之重，从确保机具和机手处于良好状态这两个关键点发力，精准制定减损工作方案，推动各地采取综合措施提高机收作业质量，努力确保颗粒归仓。

农业主管部门一方面持续推进机具装备优化升级，加大补贴力度支持农户购置更好的联合收割机和报废老旧机械，不断增加先进适用机具的保有量；另一方面，还广泛组织开展粮食机收减损大宣传、大培训、大比武系列推进活动，尽力消除影响机收损失的主观因素，推动全国机收工作重心由抢收为主向抢收减损并举转变。

为在广大农业从业人员心中铸牢减损就是增产的意识，各地大宣传、大培训、大比武，现在已实现对各类农业生产经营主体和服务主体、所有专业机手、粮食生产大县三个全覆盖。媒体高频次、多角度宣传报道，面向农机手和农户制发大量通俗易懂的各类短视频、明白纸等，编发机收减损歌谣并广泛传播。分区域分作物制定减损技术指导意见，引导农户和机手因地制宜选择收获时机、合适机具和机收方式。

各地开展专业农机手培训行动，发挥农机使用一线“土专家”作用，开展机收减损技术培训指导，每年培训机手超过100万人。全国各地举办各级田间机收减损技能大比武活动，通过以赛促训、以赛提技，引领带动广大机手在机收作业中比学赶超，例如在夏粮产区小麦收获大比武活动现场，实测平均损失率在1%以内，有的优秀机手将损失率控制到了0.2%。系列活动效果明显，许多机手开始自觉地“像收自家地一样”精细操作，机收损失普遍控制在现行作业质量标准以内。

近年来，农业农村部持续紧抓粮食机收减损工作，指导各地常抓不懈、久久为功，强化考核推动、标准引领、宣传培训和损失监测，通过政策加力，增加高效低损收获机具供给，加快农机应急作业服务体系建设，在确保正常作业条件下平均机收损失率达到现行作业质量标准的基础上，推动各地做实做细机收减损巩固、挖潜、提升工作，千方百计降低机收损失率，努力挖掘机收减损潜力。

农业农村部数据显示，2023年全国小麦、水稻、玉米平均机收损失率已分别降至1%、2%、2.2%。

原文刊载于2024年第22期、10月28日出版的《民生周刊》杂志

(责编：王连香、李楠桦)

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