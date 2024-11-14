《民生周刊》全媒体记者 郭鹏

原标题：记者观察：让“光盘”成为习惯

北京市民孔丹娜与家人在外就餐时，总是自带打包盒。在支持“光盘行动”的同时，她希望自己的孩子从小就养成节约粮食的习惯。

孔丹娜告诉《民生周刊》记者：“我想让孩子理解，吃光食物是对劳动的尊重。”

记者实地走访河北、北京、湖北、重庆等地的多家餐馆发现，不少餐馆都在醒目位置张贴着诸如“一粥一饭，当思来处不易”“不剩菜、不剩饭”“文明用餐、节俭惜福”的宣传海报，餐桌上也会摆放着“今天你光盘了吗？”的提示牌。倡导节俭、拒绝“剩宴”的提醒，以及服务人员适量点餐的建议，展现着文明新风尚。

如今，“光盘行动”已逐渐转变为全民的共同习惯。受访者普遍认为，“光盘行动”不仅关乎个人的用餐习惯，更是社会责任的体现，希望节约成为一种普遍共识和生活方式，每一位公民都应该为建设节约型社会而努力。

点得多，不如吃得好

2015年，孔丹娜在一次请客吃饭时，第一次深刻意识到，食物浪费是“如此可惜”，“既费钱，又费粮”。

那天，因为要招待来自东北老家的同学，她和丈夫在一家高档餐厅订了包房。“为了显示热情，6个人用餐，点了14道菜。结果，连1/3都没吃完。”

看着满桌剩菜，这对工薪阶层的小夫妻很是心疼，但都心照不宣地放弃了打包的念头。“还是因为面子放不下，当时感觉打包会让对方看不起。”

然而，这次浪费在孔丹娜心里种下了减少食物浪费的种子。从那以后，她无论是和家人外出就餐，还是和朋友聚会，都会主动建议打包。

在孔丹娜的生活中，打包已经成了一种生活习惯。“是否接受打包还要考虑到个人的用餐和卫生习惯，好在现在公筷的使用越来越普及，给打包习惯的养成提供了助力。”孔丹娜说。

采访中，部分受访对象表示，相较于打包剩菜，适量点餐则能更好地减少食物浪费。

在我国一些地区，人们有一种观念，即请客吃饭一定要多点餐多剩餐。黑龙江哈尔滨市民李森过去习惯请客吃饭时大量点菜，导致每次用餐结束后都会剩下不少饭菜。

“随着‘光盘行动’的推行，我意识到应该根据客人的实际需求点菜，点得多，不如吃得好！”思想观念的转变不仅减少了食物浪费，也让李森真正享受到用餐的乐趣。

反浪费不是一朝一夕之功，需要持之以恒

近年来，在“光盘行动”广泛开展的大背景下，不少饭馆陆续推出小份菜或半份菜，有效减少了餐食浪费。

然而，近日记者走访发现，部分餐饮企业不再推出小份菜、半份菜，而且打包盒也需要收费。

在北京一家知名的烤鸭连锁餐厅，服务员说，除了可以点半套烤鸭外，店里没有推出半份菜或小份菜服务。

在这家餐厅，一个打包盒，最贵的要5元。一位正在用餐的客人表示，自己从未在餐厅点过半份菜，“有时吃饭剩下几块葱花饼，一想着还要收打包费，就放弃了打包。”

记者看到，在一些小型餐馆，“光盘”提示不见踪影，部分烧烤店和火锅店，依然是食物浪费的重灾区。

在河北廊坊市一所高校，一名女同学直言：“学校食堂窗口打饭是一两起步，我每次打一两饭，最多吃半两。为了保持身材，米饭几乎没有吃完过。”

一名同学表示，学生们一般很少打包剩菜剩饭。“寝室里没有冰箱、微波炉，打包回去再吃很麻烦。”

在国家市场监管总局食品安全总监王铁汉看来，虽然“舌尖上的浪费”现象已有明显改观，但一些地方的婚宴浪费、外卖点餐浪费等现象，仍然触目惊心、令人痛心。

“餐饮浪费现象，既有物质生活日渐丰富而忽视了粮食节约的因素，还有监测评估体系不够完善、违法行为处置不易到位、宣传引导不够深入等原因。”王铁汉向媒体表示，餐饮浪费问题一直存在、时常反复，反浪费不是一朝一夕之功。

原文刊载于2024年第22期、10月28日出版的《民生周刊》杂志

(责编：王连香、李楠桦)

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