《民生周刊》全媒体记者 罗燕

原标题：节约粮食，如何从娃娃抓起

“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰。”勤俭节约是我国的传统美德。

在物质丰裕的时代，让孩子们懂得珍惜粮食并不容易，如何从娃娃抓起，让大中小学生和幼儿成为抵制浪费、爱粮节粮的践行者？相关问题值得探究。

从一粒米开始，让学生珍惜粮食

“小小一粒米，来之不容易，小朋友别浪费，勤俭节约最可贵……”10月14日，在北京市海淀区民族小学的升旗仪式上，响起了这首儿歌。稚嫩的童声伴着活泼的手势舞，“节约粮食”的种子在孩子们心中播下。

升旗仪式上还播放了“节约粮食、拒绝浪费”的视频，引导学生从自己做起，珍惜粮食，不挑食，按量取食、不浪费。

“每一次主题升旗仪式都是一次教育契机，在学校教育中发挥重要作用，但仅仅停留在升旗仪式上是不够的。学校围绕节约粮食主题组织了一系列活动，希望从各个角度让孩子们了解如何节约粮食，增强育人实效。”民族小学校长丁凤良说。

民族小学班主任徐颖介绍，在学校的统筹安排下，班级为这次主题升旗仪式做了很长时间的准备工作，并围绕节约粮食开展了系列活动。

比如，发动家长带孩子去农业类博物馆参观，去农田体验劳动，阅读粮食、食物相关的书籍并在班级进行分享，观看粮食相关的影片，让孩子们在活动中加深对粮食的认识，养成节约粮食的习惯。

近年来，随着《粮食节约行动方案》、反食品浪费法等政策法规出台，节约粮食的社会风气越来越浓厚，教育系统也非常重视制止餐饮浪费、培养节约习惯等工作。

很多学校通过课堂讲解和劳动体验，让孩子们体验粮食生产的艰辛，感受粮食的宝贵。节约粮食要求已经写入大中小学生《学生守则》《日常行为规范》等规章制度中，从小培育学生的爱惜粮食意识。

将“光盘”进行到底，避免“舌尖上的浪费”

“文明用餐，从我做起”“吃多少，拿多少，今天我光盘了。”……在很多学校食堂墙上，张贴了这样的海报，宣传“光盘行动”。

“我们是从教师开始‘光盘行动’。”山东青岛市城阳区中车小学校长、中国教育学会家庭教育专业委员会副秘书长蓝玫说。

2022年，蓝玫带着学校教师学习了中国科学院地理科学与资源研究所研究员对食物浪费问题的研究报告，其中很多数据让他们感到震惊。比如，2013年至2015年的调查数据显示，我国餐饮食物浪费量约为每年1700万至1800万吨，相当于3000万到5000万人一年的口粮。

“学校的教师下定了坚持‘光盘行动’的决心，从自己用餐做起，带动学生一起开展‘光盘行动’。”蓝玫说。

在主题班会上，教师们给学生讲袁隆平的故事，也分享了中国科学院关于食物浪费的研究，还讲了很多食育绘本故事，让孩子们了解节约粮食和食物是一件需要大家共同关注的事情，要从自己做起。

蓝玫发现，最初孩子们并不理解“光盘”，但随着多次班会的开展，孩子们也慢慢行动了起来。

在食堂发现一大盆剩菜，老师会拍下照片，投放到教室大屏幕上，跟学生一起复盘当天午餐的问题。有时是食堂阿姨盛太多，有时是孩子不爱吃剩下了，大家都会一起讨论以后遇到这些情况怎么办。

“学校食堂残渣桶的东西越来越少。”对两年来开展“光盘行动”的成效，蓝玫很欣慰。

学校还倡导孩子们在家中也积极践行“光盘行动”，号召家长们参与进来，推进“光盘行动”全家总动员。

节约资源，爱护自然

节约粮食的主题活动很多，但要持续深入下去，让孩子养成勤俭节约的习惯并不容易。

蓝玫在教学管理中发现，现在不只是孩子，年轻教师都已经没有缺衣少食的经历，很难感受食物匮乏给人带来的冲击。

如何让这些没有经历过食物匮乏的人珍惜粮食？对于节约粮食的主题教育来说，这是一个难题。

“我们可以忆苦思甜，但不能陷入自我感动，要找到这个时代的孩子能接受的方式。”蓝玫表示。

她认为，要让学生理解节约不是由于匮乏，而是一种修养，对资源的珍惜和对自然的尊重是一个人高素质的体现，也是衡量社会文明程度的重要指标。

“只开展节约粮食的活动是不够的，我们要节约的不只是粮食，还有与我们生活相关的其他资源，比如水。”中国教育科学研究院研究员储朝晖说。

他认为，要让每一个人意识到自己对资源的利用会影响到其他个体，每个人都应该节约资源，节省自己的消耗，让更多人获得这种生活和生存资源。

“有了这种意识之后，再通过自己的行动尽可能节约资源，这是一个现代人的基本素养。”储朝晖说，“对于孩子来说，关键要有更多的生活体验，了解人与人之间存在深层的依赖关系，学会分享，学会尊重，学会平等相待。”

原文刊载于2024年第22期、10月28日出版的《民生周刊》杂志

(责编：王连香、李楠桦)

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