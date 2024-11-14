新华社北京11月14日电（记者李恒）记者14日从国家卫生健康委新闻发布会上获悉，我国现行有1610项食品安全国家标准，包含2万多项指标，涵盖340多个食品种类，覆盖从农田到餐桌的全链条、从原料到产品的各环节、从婴幼儿到老年人的全人群。

“我国的食品安全国家标准既和国际衔接，又适应我国国情和风险防控需要，是可以有效保障群众饮食安全的。”国家卫生健康委食品安全标准与监测评估司副司长田建新在发布会上表示，打造严谨、系统、先进的食品标准体系，既要保障安全，又要促进发展。我国始终坚持健康优先，安全是标准的首要任务。

除了食品安全国家标准外，目前各省份还制定了100多个地方标准。田建新介绍，有了这些标准以后，一些地方区域性特色食品原料可以进行深度加工，做成包装食品，从地方走向全国。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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