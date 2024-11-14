人民网北京11月14日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为切实提升老年人金融服务水平，金融监管总局今日发布了《关于进一步提升金融服务适老化水平的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

《指导意见》要求金融机构坚持以人民为中心的价值取向，积极融入老年友好型社会建设，提出6方面具体工作任务。一是优化传统服务方式，扎实保障基础金融服务。包括优化营业网点布局、完善适老设施配置、提升柜面服务水平、不断优化现金服务、推动客服热线适老化改造等。二是用好智能科技成果，提升适老化服务水平。包括推进互联网应用适老化改造、优化手机APP服务流程和功能、优化自助服务和推广使用便携式智能服务等。三是丰富适老化产品和服务，促进提升老年人生活品质。包括加大适老金融产品供给以及提升保险保障和健康服务水平等。四是强化行为管理，保护老年金融消费者合法权益。包括提升适老化服务意识和能力、加强销售行为管理、牢固建立信息安全保障和妥善处理消费投诉等。五是做好金融教育，营造安心金融消费环境。包括深入开展金融知识普及和强化风险防范与提示等。六是形成多方合力，共同提升适老化金融服务质效。包括强化监管引领、落实监督约束以及发挥行业自律组织作用等。

《指导意见》对金融行业提升服务适老化水平提出了全面、系统的要求，是金融监管总局推动金融业积极应对人口老龄化的重要举措。《指导意见》的出台，有利于帮助老年人更好地共享金融发展成果，不断增强老年金融消费者的获得感和满意度。

下阶段，金融监管总局将指导各金融机构贯彻落实《指导意见》要求，持续提升老年人金融服务质效。同时，指导行业协会出台适老化服务标准，促进提升行业适老化服务意识和能力，为老年人提供更贴心、更便捷的金融服务。

(责编：罗知之、吕骞)

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