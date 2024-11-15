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我国已完成八条全球主要海沟深渊载人深潜科考

2024年11月15日02:33 | 来源：新华社
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记者从11月14日召开的第二届全球海斗深渊生物地质环境国际会议上获悉，我国科学家目前已完成八条全球主要海沟深渊的载人深潜科考，创造多项世界载人深潜作业和科考新纪录，在深渊深海地质、生命与环境科学领域取得了一系列原创性重大发现和科考成果。

据介绍，中国科学院深海科学与工程研究所于2022年牵头发起并实施“全球深渊深潜探索计划”，依托“奋斗者”号为核心、面向全球开放的深渊研究平台，展开多国联合、系统性多学科综合深潜考察。目前，已完成马里亚纳、雅浦、克马德克、蒂阿曼蒂那、瓦莱比-热恩斯、爪哇、千叶-勘察加、阿留申等八条全球主要海沟深渊的载人深潜科考，引领国际深渊科学发展，支撑国家海洋强国建设。

“全球深渊深潜探索计划”重点解决深渊生命起源、深渊地质演化、深渊环境污染等重大科学问题，计划启动以来，已完成中国-新西兰等多个中外联合载人深潜科考航次。

据了解，海斗深渊专指海洋中深度大于6000米的深海区域。全球共有37条深渊，以压力大、温度低、黑暗无光、构造活跃、地震密集、生命奇特为环境特点，代表着地球科学尤其是海洋科学中蕴含重大突破的最新前沿领域。

本次会议由中国科学院深海科学与工程研究所主办，共有来自新西兰、印度尼西亚、智利、丹麦、法国、葡萄牙、美国、印度等10个国家的国际深海深渊领域专家学者参与，重点围绕深渊地质、生物与环境主题，开展学术交流与合作探讨，共同探索推动深渊学科发展及全球热点议题。（记者赵颖全、严钰景）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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