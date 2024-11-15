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全国首个大宗商品资源配置枢纽落地浙江

2024年11月15日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报杭州11月14日电  （记者李中文、刘军国）11月13日，国务院关于《中国（浙江）自由贸易试验区大宗商品资源配置枢纽建设方案》的批复正式发布，全国首个大宗商品资源配置枢纽落地浙江。

　　根据批复要求，方案实施要以制度创新为核心，主动对接国际高标准经贸规则，持续推动大宗商品投资贸易自由化便利化，有效发挥中国（浙江）自由贸易试验区的改革开放综合试验平台作用，全面提升大宗商品资源配置能力。

　　党的二十届三中全会《决定》提出：“支持有条件的地区建设国际物流枢纽中心和大宗商品资源配置枢纽。”近年来，浙江持续推动大宗商品全产业链制度性开放，加快打造大宗商品资源配置基地，围绕油气储运、炼化、贸易、交易等环节，形成制度创新成果125项，向全国复制推广32项。

　　浙江在大宗商品的很多领域不断探索发力，具有明显优势。农产品领域，舟山是我国重要的进境粮食指定口岸，粮食中转物流量占全国的17%。大宗商品数字化领域，浙江已建成全球能源化工行业首个多场景可信数字仓单平台。

　　“浙江将探索推进储运、加工、贸易、交易全产业链发展，全力打造大宗商品资源配置枢纽。”浙江省商务厅相关负责人表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月15日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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