本报记者 吕钟正 马 涌

河北省承德市滦平县的山村里，凉意一天比一天重。

来到滦平镇刘院村村民刘常福家，一股暖意扑面而来，屋内盆栽绿叶簇簇。“村里建了一个烧果壳的新能源企业，再也不用烧煤取暖了。”刘常福说。

烧果壳取暖的效果怎么样？划算不划算？刘常福算了一笔账，“过去取暖每年要烧七八吨煤，现在集中供暖每平方米只要25元左右，每年冬天能省3000元。不用半夜起来看炉子，干净又暖和。”供暖效果也让他满意，冬季屋内保持在23摄氏度左右，而且夜间不降温。

刘常福所说的企业，就是他家对面的滦平华净生物质新能源有限公司（以下简称“滦平华净”）。“我们利用特殊技术将杏核皮等果壳加工成活性炭，产生的余热为居民供暖。”公司负责人程举介绍，得益于活性炭生产工艺的特殊性，一旦生产线启动，会24小时不间断生产，热力供应也是全天不间断。

2017年，滦平华净在刘院村设厂，生产产生的热能通过处理，被源源不断输送到滦平镇刘院村、王家沟村、庄普新城小区等地居民家里以及滦平县第一中学、滦平县行政审批局等单位，提供冬季采暖服务，年供暖面积超200万平方米。

从刘常福家过马路就到了厂区，只见车辆穿梭、人员来往，一片热闹景象。在滦平华净的值班室，“村企共建手拉手 情系百姓心连心”，一面由刘院村党支部、村委会送的锦旗挂在墙上醒目位置。

说起送锦旗的缘由，刘院村党支部书记、村委会主任刘延龙娓娓道来：“这几年，村里探索与企业共建模式，部分村民家里通了暖气，实现家门口就业，村子人居环境也得到改善。”据介绍，每年采暖季，刘院村有30余名村民在这里上班，平均每月能挣5000元。

锅炉工彭义就是其中一位，他负责检测锅炉气压温度、收集烧出来的活性炭等。“以前到北京打零工，现在家门口就能挣钱，还能照顾家里。”已在这里工作6个年头的他，与公司签订了长期劳动合同。

村企共建下，村民们腰包鼓了，屋里煤灰少了，村子也更美了。入冬，滦平山区时有大雪，刘院村唯一的出村道路会被积雪阻断。“无论厂里生产多忙，只要村里一个电话，厂里就会派铲车等大型车辆帮助村里除雪，村道第一时间就能恢复通车。”刘延龙介绍。

企业给村里带来实惠，村里也帮企业解决了不少问题。

“我们选择在这里建厂，不仅考虑区位优势，更看重营商环境。在生产过程中，村里给予我们不少帮助。”程举介绍，村两委为企业发展积极协调解决用地、用工等问题，使企业能够迅速投产。前段时间，厂里急需租赁房屋为员工提供夜班宿舍。得知这一需求后，刘延龙多次与居住在厂区附近的村民沟通，在供暖季前为其解决了用房问题。

村企携手共进之下，滦平华净的经营环境得到改善，发展势头更强。今年，在多方协调下，企业获得滦平农商银行等提供的贷款支持，厂区南侧新建几台锅炉，进一步扩大生产规模和供热面积。

共建为刘院村注入发展新动力，带来了新思路。除了滦平华净，村里还与辖区内的承德逸熙庄农牧发展股份有限公司、宗盛采摘园等企业积极协调，因地制宜、农旅融合，发展现代农业。“下一步，我们将继续把村企共建作为有力抓手，带动产业发展，助力乡村全面振兴。”滦平镇党委书记张国东说。

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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