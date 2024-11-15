图为东淝河枢纽鸟瞰。

张 淮摄（人民视觉）

本报北京11月14日电 （记者韩鑫）由中交二航局承建的引江济淮东淝河一线船闸改造项目日前顺利通过交工验收。

引江济淮工程是国家172项重大水利工程之一，输水线路总长723公里，自南向北划分为引江济巢、江淮沟通、江水北送三大段落，共设“八大枢纽”。其中，东淝河枢纽位于江淮沟通段末端，地处安徽淮南寿县，距入淮口2.5公里。

作为东淝河枢纽的重要组成部分，东淝河一线船闸改造工程按2级标准建设，设计最大船舶吨级为2000吨级，年单向过闸货运量超3000万吨，与蜀山复线船闸并列为安徽最宽内河船闸。

工程建成后，东淝河枢纽将全面投入使用，预计到2035年引江济淮工程可增加引江水量13.71亿立方米，充分发挥引江济淮工程整体供水灌溉作用，完善供水安全保障网络，改善淮河以北生态环境，助力沿线地区港口航运等相关产业快速发展。

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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