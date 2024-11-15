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以旧换新政策出台8个月

8类家电产品品种同比增长79%

2024年11月15日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月14日电  （记者林丽鹂）自今年3月7日国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，消费品以旧换新政策持续加力，内需潜力不断释放。市场监管总局对登记使用商品条码的消费品数据监测显示，3月7日至11月7日，我国消费品新增1516.6万种，同比增长15.7%。数据显示，冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具和吸油烟机等8类家电产品数量增长突出，共新增10.2万种，同比增长79%。

　　8类家电产品中，有7类品种同比增长速度较快，分别是冰箱新增1.1万种，同比增长140.5%；洗衣机新增0.5万种，同比增长8.8%；空调新增2.2万种，同比增长156.8%；电脑新增3.3万种，同比增长67.7%；热水器新增1.1万种，同比增长187.2%；家用灶具新增1.2万种，同比增长120.4%；吸油烟机新增0.5万种，同比增长257.3%。有一类同比增长速度有所下降，电视新增0.3万种，同比下降66.2%。从以上数据来看，品种同比增长速度有增有减，从侧面反映出居民家电相关产品消费结构的新变化。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月15日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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