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吉林抚松县大力推动一二三产融合

一株人参里的大商机（经济聚焦）

本报记者 汪志球 门杰伟
2024年11月15日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　依托长白山地区人参原产地优势，吉林抚松县积极推动一二三产融合发展。通过转变种植方式、规范市场交易、加强精深加工等措施，当地人参产业实现了从原料销售到高附加值产品开发的转型升级，成为群众致富和产业发展的新引擎。

　　

　　走进吉林省抚松国家现代农业产业园，土地上是一大片黄色参棚。“这阵正好是人参收获季。”大棚一旁，吉林参王植保科技有限公司董事长徐怀友为记者算了一笔账——人参种植面积论“丈”，1亩地约合60平方丈，在这里每平方丈的收入能有1800元左右。

　　人参被誉为“百草之王”，吉林长白山地区是中国人参的原产地及核心产区。作为吉林人参主要产销区，白山市抚松县近年来把人参产业作为特色产业、富民产业，积极推动人参一二三产融合发展。

　　怎么种——

　　从采伐迹地种参到农田种参

　　“今年人参亩产能有1500斤以上。”细雨拂面，肩头微湿，抚松县万良镇大方村党支部书记王增柱眼见着一株参须浓密、参体丰满的人参从地里挖出，笑容满面。

　　抚松县拥有约1600年野山参采挖和460多年人参栽培的历史，“靠参吃参”是当地人重要的生活来源。然而，随着生态文明建设的推进，依靠森林采伐迹地种参的传统方式被明令禁止，大方村等以参谋生的村落一度陷入发展困境。“林地得保护，不能种参。之后的参咋种，村里人都没个头绪。”王增柱说，村里还考虑过改种玉米，但大方村人多地少，人均不到3亩地，加之海拔高、气温低，一亩玉米地产量顶多一千来斤，“刨除成本后，一亩地的收入也就五六百元，难以维持生计。”

　　正当一筹莫展之际，抚松县人参研究所（现抚松人参质量检测中心）带来了转机。“我们脚下就是全县第一块人参种植试验田。”王增柱说，2011年，在抚松县人参研究所的指导下，大方村开辟出了10亩试验田。他和村里的党员干部带头试种人参，与研究所一起在田间地头摸索实验、改进技术，探索出一整套成熟的田地人参种植模式。

　　“流转一平方丈土地的租金和管理成本加起来约600元，而纯利润能达到1200元。”王增柱笑着说，现在大方村300多户村民中，有200多户从事人参种植，种植总面积也从最初的10亩发展到如今的200亩，每户参农平均每年能挣10万元左右。

　　“从采伐迹地种参到农田种参是传统种植方式的转变，更是绿色发展的体现。”抚松县委副书记、县长刘怀辉说，人参产业要想高质量发展，不仅要“能种”，更要“种好”。近年来，抚松努力从良种、标准化种植技术等种植源头上解决好人参产量、参农收益、生态环保等问题，进一步做优做强特色产业和标志性产品，努力打造高质量发展新的增长点。

　　徐怀友经营的吉林参王植保科技有限公司，就是在奔着好种子使劲。“人参要想质量好，好种子、好种法，哪个都少不了。”徐怀友介绍，公司成立至今20多年，围绕种子这一“芯片”不断钻研，共完成人参种质资源采集4000余份，合作选育的“福星一号”“福星二号”等系列人参良种已有6个通过审定。

　　如何卖——

　　规范交易带动供需两旺

　　琳琅满目的人参产品，熙攘涌动的客流，往来穿梭的运货工人……抚松县万良国家级长白山人参市场内，热闹的景象从每天早上开市持续到次日凌晨。

　　“平均一天的收入能有几千元！”市场内一处摊位前，摊主历见霞刚送走一拨客户。“早年间卖参的市场连个棚子也没有，风吹日晒雨淋都得受着，人参的品相也会受影响。”历见霞说，几年前万良人参市场建好后，许多商户迫不及待地搬了进来。日益增多的客流让历见霞感触颇深：“鼓起来的不仅有钱包，还有对未来发展的信心！”

　　万良人参市场是国家级专业人参交易市场，在全球规模领先，据介绍，全国80%的人参在此交易。2023年，万良人参市场鲜参总交易额27.4亿元，干货交易42亿元。作为供给端与需求端的重要结合点，人参交易市场对推动供需良性互动发挥着重要作用。然而，在一段时期内，吉林省人参交易市场中存在着人参产品标准不一、质量参差不齐等问题，以次充好乃至制假售假等现象时有发生。消费者不敢买、好人参卖不动，结果就是人参卖成了“萝卜价”。

　　历见霞回忆，此前，少数不良商家会通过拼接人参、虚报人参年龄等方式非法牟利，既坑害了消费者，也让诚信经营者苦不堪言，客观上阻碍了人参产业的长远发展。而如今，优质人参卖出优价已成为常态。

　　“现在‘显规则’替代了‘潜规则’。”万良人参市场负责人张国红说，近年来，抚松县围绕万良人参市场、网络交易、特产店和人参检验鉴定等集中整治，持续规范人参市场经营行为，对假冒伪劣、虚假鉴定等行为严厉打击，启动“人参优品店”创建工作，让好产品的价值在有序市场中得以体现。

　　规范标准、支撑服务，也推动着人参品牌越擦越亮——吉林启动“一参一码”追溯平台，由4家国家级检验检测机构成立吉林人参产品检验检测联盟，为人参“验明正身”提供技术保障；长春中医药大学牵头，会同长春光机所等8家单位联合攻关，推出野山参智能分级辅助鉴定系统，推动人参评定规范化、标准化。

　　往哪去——

　　精深加工推动一二三产融合

　　种参、卖参，终究是围绕着地里长出的原始产品做文章。想要做大做强人参产业，唯有在资源禀赋的基础上向“深”加工，才能打造出产业发展新优势。

　　在白山市久年根参业有限公司的产品展台前，不少游客、批发商正在驻足挑选产品。“人参想要卖出好价钱，就不能只围着原材料转圈。”企业负责人胡明娟坦言。

　　作为土生土长的抚松人，胡明娟祖上几代人也曾依靠采参谋生。而到了胡明娟这一代，为了把人参茎叶等看似无用的原材料利用起来，家中开始置办起提取设备，从人参茎叶中提取出人参皂苷、人参多糖等成分，用于下游企业生产人参保健品。随后，企业逐步延伸产业链条，自建工厂，生产人参香皂、人参洗发水等终端产品，企业一步步做大，2023年的销售额已经超过300万元。

　　“2023年，全县人参全产业链交易额近200亿元。”抚松县委书记曾钒胜介绍，近年来，抚松县努力推动人参产业高质量发展。鼓励研发，推动企业与高校科研院所合作，推出人参多肽和人参多糖等一批具有核心竞争力的人参产品；筑巢引凤，打造食药纳米产业园，吸引了30余家龙头企业相继入驻。

　　截至目前，抚松县人参加工企业达到3200户，龙头企业37户，取得人参类食品生产许可证企业62户，通过高新技术企业认证7户，通过“专精特新”企业认证12户，人参食品、饮品、药品、保健品、化妆品等600多款产品销往30多个国家和地区。

　　“百草之王”铺就群众致富路，撑起产业发展的广阔空间。如今的抚松，入选国家级现代农业产业园（人参种业），带动4.5万人直接从事人参产销及相关产业，切实把人参招牌越擦越亮。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月15日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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