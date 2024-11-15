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江苏无锡阳山镇积极盘活资源

发展特色产业 促进农文旅融合（高质量发展在一线）

本报记者 申 琳
2024年11月15日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　江苏省无锡市惠山区阳山镇，是苏南地区一个普通乡镇，既缺乏山水风景的自然禀赋，也没有紧邻都市的区位优势和深厚的工业基础。与周边工业强镇相比，阳山镇的优势在农业，特色产业是水蜜桃。

　　通过发展水蜜桃特色产业，阳山镇积极盘活土地、劳动力等基础资源，为区域持续注入活力。

　　做强种桃主业  探索生态旅游

　　阳山镇的3.8万亩农业用地，大部分都用于水蜜桃种植。

　　桃源村的蔡盼红，一家三代都种桃：爷爷年轻时就在林业生产队种桃，父亲一年四季几乎都在桃园里忙活，蔡盼红从小就学了剪枝、授粉、疏果等种桃技术……“桃子是‘金饭碗’，阳山人几乎家家都种桃。”蔡盼红笑得很开心。

　　一亩桃园的年纯收入能有三四万元。蔡盼红家承包了20亩桃园，年收入有六七十万元。“桃园就是福田，有福之田！”蔡盼红说，因此她家水蜜桃品牌就起名“福田人家”。

　　桃农种桃积极性高、水蜜桃协会全程指导、几家大快递公司在镇上密集布点，这些年，阳山的水蜜桃种不愁、卖不愁、运不愁，水蜜桃这个主业越来越兴旺。

　　卖了几十年水蜜桃，阳山近年开始“卖”风景，发展新产业。早春时节，数万亩桃花漫山遍野绽放，众多游客来此打卡拍照；夏天桃子成熟，许多游客前来采摘品尝。“春赏桃花夏品桃”，阳山打出“旅游牌”，激活了部分闲置多年的土地资源。小工厂、养殖场……利用已关停的建筑，阳山发展特色民宿，全镇现在已有客房400余间。修路、种草、引水……阳山镇打造了桃花步道、生态驳岸、口袋公园等一批乡村观光景点，为游客乡村漫步提供好去处。

　　立足水蜜桃产业，依托乡村风貌发展乡村生态旅游，阳山镇逐步成为省级生态休闲旅游度假区。

　　建设特色村庄  环境宜居宜业

　　年轻人外出务工，乡村怎样才有活力？水蜜桃产业的发展，让阳山的村庄既有人气，也迎来机遇。

　　老古潭村，凭借特色的水蜜桃产业，成功入选江苏省特色田园乡村建设项目。一年来，老古潭村面貌明显变化：柏油路修到家门口，房屋翻新后家家清清爽爽，鸡舍猪圈整治后干干净净……最让村民欣喜的是村前那条河：河水清澈，岸边干净整洁，一条彩色步道沿河蔓延。

　　老古潭村不是“盆景”，阳山镇还有前寺舍、冯巷、山南头等一批特色村庄。

　　山南头，本来是拆迁了一半的空心村，119户村民拆迁剩下了41户。“拆又拆不掉，留又没前途，这倒逼山南头寻找发展出路。”相关负责人介绍，抓住阳山镇发展休闲旅游的机会，村里规划建设文化艺术村。几年下来，原址建设的山南头新村粉墙黛瓦、街巷整洁，招商入驻的民间美术馆、艺术馆、乡村书屋等陆续开放，民宿、咖啡屋、饭店生意红火，大草坪、小剧场吸引了不少游客和村民。

　　40岁出头的郁薇本是山南头村民，多年前一家人搬到了城镇，前两年回山南头时因村庄的变化而惊喜，“村子竟然这么舒服啊！”郁薇毫不犹豫地回到山南头开了一家咖啡馆，“生意蛮不错的，一个桃花季就把一年房租赚回来了。”

　　延伸产业链条  拓宽就业渠道

　　随着水蜜桃产业链日渐完善，阳山镇居民的就业之路越走越宽。

　　由于技术熟练和不怕吃苦，老桃农深受当地就业市场的欢迎。蔡盼红说，一般在桃园里忙碌的几乎都是50岁以上的中老年人，她家20亩桃园，日常用工只需两三人，农忙时节则要10多人。

　　镇里的年轻人大多是蔡盼红这样的新桃农，平时在附近企业上班，下班后在自家桃园帮忙，“最忙是采摘季，早晨三四点起床，晚上要忙到10点以后。”

　　一批复合型人才正在成长，郁薇是其中一个：她承包了100多亩桃园，也算是种桃大户，平时打理自己的咖啡馆，主营咖啡、桃汁等饮品；最近，她又在谋划经营康养产业。

　　在阳山，这些复合型人才成立了合作组织，抱团发展相关业态，电商、民宿、餐饮、培训、水蜜桃深加工……新业态为阳山人的就业创业打开了新空间。

　　“阳山的发展方向很明确，就是立足水蜜桃，走农文旅融合发展之路。”阳山镇党委书记许彤亮说，“乡村要全面振兴，关键看能不能充分激活乡村的基本要素资源，资源活力释放，农村发展才更有动力。”

　　《 人民日报 》（ 2024年11月15日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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