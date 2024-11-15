本报北京11月14日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年1至10月，全国铁路发送旅客37.1亿人次，同比增长13%，再创历史同期新高，铁路运输安全平稳有序。

旅客运输能力显著提升。今年以来，包头至银川铁路惠农至银川段、宣城至绩溪高铁、潍坊至烟台高铁等新线陆续开通，铁路部门统筹运输资源，优化列车开行方案，全国铁路日均安排开行旅客列车10555列，同比增长9.3%。其中，1至10月开行旅游列车1599列，助力旅游经济、银发经济发展；加强跨境旅客运输组织，广深港高铁发送跨境旅客近2250万人次、同比增长39.5%，中老铁路发送跨境旅客21.7万人次。

出行服务品质不断提高。积极推广新型票制服务，计次票、定期票已覆盖60条线路，旅游套票已覆盖11条线路。铁路畅行码覆盖所有动车组列车，全国120个车站可实现便捷换乘，80余个车站提供互联网订餐服务，“静音车厢”服务拓展至92列动车组列车。

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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