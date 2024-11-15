本报南宁11月14日电 （记者庞革平）“一带一路”国家计量测试研究中心等3个国家级质量基础设施平台落地广西，柳工机械股份有限公司入选国家质量强国建设领军企业培育库，食糖产业质量品牌强链入选全国百个质量强链重点项目……广西持续强化质量体系建设，为新质生产力蓄势赋能。

近年来，广西壮族自治区市场监督管理局不断推进质量品牌强企、强链、强市、强县、强园区行动，构建高水平质量设施体系。广西以中国—东盟检验检测认证高技术服务集聚区为龙头，围绕重点产业、支柱产业、新兴产业布局建设9个国家级质检中心、32个自治区级质检中心、165个质量服务“一站式”平台，实现70个县（市）和116个省级以上工业园区“双覆盖”，形成了专业性较强、服务面较广的质量设施体系，从2021年到2024年10月底，累计为企业提供质量服务46.7万余次，解决技术难题5800多个。

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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