中国自主量子算力实现出口
2024年11月15日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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本报合肥11月14日电 （记者徐靖）记者从安徽省量子计算工程研究中心了解到，中国首家量子计算公司——本源量子计算科技（合肥）股份有限公司已向海外首次销售中国自主量子算力。向海外销售的中国自主量子算力为中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”机时。
“本源悟空”今年1月6日上线以来已完成全球133个国家发送的27万个量子计算任务。安徽省量子计算工程研究中心副主任、“本源悟空”云服务研制团队负责人赵雪娇告诉记者，“外国企业购买中国自主量子算力，是国际市场对中国量子计算技术实力的初步认可。目前国内多所高校用户已经订购使用‘本源悟空’量子算力，有60余所中国高校已部署围绕‘本源悟空’为核心的自主量子计算教育方案。”
《 人民日报 》（ 2024年11月15日 11 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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