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我国实现大型永磁电机整体充退磁

2024年11月15日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报武汉11月14日电  （记者吴君）记者从华中科技大学获悉：我国实现了26兆瓦全球最大单机功率风力发电机的原位退磁与退磁后的再充磁。该项技术由华中科技大学国家脉冲强磁场科学中心与东方电气集团东方电机有限公司、东莞磁脉电气科技有限公司合作完成。

　　国家脉冲强磁场科学中心主任李亮介绍，相关数据显示，中国风电累计吊装容量占全球装机近一半。目前，我国风力发电的主力机型是永磁风力发电机。该中心在国际上首次提出大型永磁电机“无磁装配—整体充磁”技术。该技术将常规电机制造的第一道工序——给单个永磁体逐块充磁，变成电机制造的最后一道工序——后充磁，突破大尺寸磁极整体充磁、复杂磁路约束下精准原位退磁及充退磁装备一体化等关键技术瓶颈。

　　该项技术的突破，对于大型永磁电机退役回收后的绿色再制造具有重要意义。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月15日 11 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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