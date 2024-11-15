本报记者 尹晓宇

江苏南京溧水区，距南京核心城区较远，毗邻安徽马鞍山、江苏溧阳等地。但是，如果把视野扩展到长三角地区便会发现，溧水实际上位于南北经济活跃板块之间，具有独特的区位优势。

作为南京唯一的制造业高质量发展试验区，溧水坚持制造立区、产业强区，着力打造创新型产业集群，全区新能源汽车、智能制造装备等主导产业产值占规上工业总产值的比重近90%，战略性新兴产业产值占比超过50%，千亿开发区、百亿特色园的发展格局加速形成。

在南京长安汽车有限公司的智能制造车间，随着一只只机械手臂灵活摆动，汽车配件被有序装配成车身。生产基地在冲压、焊接、涂装、总装和电池五大车间采用5G网络与物联网平台，投入400多台移动机器人，打造68个“5G+”智能制造场景，可满足3000多种个性化定制需求。

宝武镁业科技股份有限公司是溧水新能源汽车产业链的代表企业之一，目前企业90%的镁合金深加工产品为压铸产品，可以配套新能源汽车的方向盘、仪表盘支架、座椅支架等。

新能源汽车产业落户溧水，看中的是当地的产业链生态圈。早在十几年前，溧水便着手布局新能源汽车产业。从2013年第一辆新能源汽车下线起至今，溧水区已聚集了3家整车企业以及100多家相关配套企业，初步形成了覆盖上下游产业链的新能源汽车产业生态圈。2023年，溧水新能源汽车产业集群产值超过520亿元。

在未来产业领域，溧水聚焦氢能“制、储、加、用”环节，引进近10家重点企业，不断积累产业发展基础。

在南京动量材料科技有限公司的实验室车间内，生产线末端下线的细小碳粉看似普通，却不一般。“这是纳米多孔碳粉，其独特的纳米多孔结构可以给氢能、锂电等新能源的发展带来更多可能性。”该公司创始人力小安介绍。

江苏天蓝智能装备有限公司是溧水重点引进培育的氢能企业之一，去年下线首台套1000标方制氢电解槽“天蓝1号”，具有单槽产氢量高、产氢纯度高、直流能耗低等优势，各项安全性能指标达到世界一流水平。

未来，溧水将进一步用科技赋能产业发展，夯实制造业根基，推动产业转型升级，打开南京市先进制造业新的发展空间。

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 11 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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