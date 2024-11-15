本报北京11月14日电 （记者喻思南）记者从国家航天局获悉：11月14日6时42分，海洋盐度探测卫星由长征四号乙遥五十三运载火箭在太原卫星发射中心发射升空。运载火箭飞行正常，成功将卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

海洋盐度探测卫星是国家民用空间基础设施中的科研卫星，又称海洋四号01星。卫星配置综合孔径辐射计、主被动探测仪等载荷。

该卫星发射入轨后，可填补我国高精度全球海洋盐度探测能力空白，完善我国海洋动力环境要素数据获取能力，提升我国海洋预报产品精度及质量，满足海洋环境预报、海洋生态预报、水循环监测、短期气候预测与全球气候变化研究等方面的业务需求，并兼顾土壤湿度测量，为海洋主体行业应用和农业农村、减灾、气象等相关行业应用提供支撑数据，形成应用产品能力。

据介绍，国家航天局负责海洋盐度探测卫星工程组织管理、重大事项组织协调和发射许可审批；自然资源部、农业农村部、应急管理部、中国气象局为用户部门，负责各自应用系统建设和运行；自然资源部国家卫星海洋应用中心负责地面系统建设和运行；中国航天科技集团五院和八院分别负责卫星系统和运载火箭系统抓总研制。

此次任务是长征系列运载火箭第545次发射。

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 11 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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