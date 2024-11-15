人民网北京11月15日电 （记者乔雪峰）近日，国务院办公厅发布了关于2025年部分节假日安排的通知，根据2024年11月修订的《全国年节及纪念日放假办法》，自2025年1月1日起，全体公民放假的假日增加2天，其中春节、劳动节各增加1天。这意味着，2025年春节拥有8天假期，五一仅需调休1天。

公共假期增加能一定程度上能够冲抵调休的影响。通知发布后不到半小时，各大平台上2025年春节期间的机票搜索量增长两到三倍。

据了解，除夕放假的消息公布半小时内，去哪儿平台迎来了首批购票用户，有旅客除夕前夜（1月27日）从成都飞往广州，也有旅客从郑州飞往三亚，还有旅客1月28日一早从上海飞往香港。

从目的地来看，春节期间国内游搜索热度较高的城市依然是三亚、大理、哈尔滨、海口、西双版纳等旅游城市，出境游目的地热度增长较明显的是德国柏林、韩国釜山和澳大利亚墨尔本。

从价格来看，1月11日—2月6日机票价格相对较高，除夕当天北京－哈尔滨、上海－三亚、上海－昆明等多条航线经济舱价格是全价。

此外，《办法》新增加了“全体公民放假的假日，可合理安排统一放假调休，结合落实带薪年休假等制度，实际形成较长假期。除个别特殊情形外，法定节假日假期前后连续工作一般不超过6天。”

对此，去哪儿大数据研究院研究员肖鹏表示，假期“休而不调”是众望所归，假期增加意味着放假前后减少调休，休息好才能玩得好。对旅游行业来说，8天假期能让旅客错峰在节中出游，单日客流量会更平衡，旅客出游也较舒适。

携程研究院分析师王亚磊表示，国庆和春节的8天长假将有助于释放假期旅游热情，并便于旅客从容选择错峰出行，缓解假期集中出游压力。

同程旅行数据显示，平台春节假期期间出行的机票搜索热度较前日同一时段上涨超过3倍，除夕前一天和假期最后一天是出行热度最高的时段。也有不少游客选择正月初三到初五出发，在和家人团聚之后，利用假期后半程开启一场旅行。

同程研究院认为，2025年公共假期的增加和调休天数的减少可以为大家创造更加灵活的“拼假”选择，带薪假与公共假期的弹性衔接将进一步激发公众的休闲度假消费热情。

(责编：杨曦、吕骞)

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