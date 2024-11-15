原标题：从“屏”出发，维信诺技术发布会引领智能生活新风尚

11月14日，“非凡中国屏”维信诺屏幕技术发布会在合肥举行。vivo、荣耀、小米、OPPO、传音、小天才以及蔚来等多各领域合作伙伴、行业专家等相聚合肥，共襄屏幕盛会。

活动外场，基于中长期发展战略的五大应用领域，维信诺展示了全领域的研发成果与创新技术，并设置了丰富的测试体验和打卡区。

“拓展视界，提升人类视觉享受”是维信诺的愿景。此次屏幕技术发布会，维信诺从幕后走到台前，更贴近终端消费，围绕消费者最为关注的显示效果和护眼，发布两大创新成果，屏实力造非凡。

发布全新发光材料体系F1

发光材料是直接影响屏幕显示效果的关键因素之一。维信诺拥有长达28年的发光材料研发历史，始终坚持技术创新推动产业升级，探索出了一条“从基础研究到中试再到量产应用”的自主创新道路。

此次发布会上，维信诺发布全新发光材料体系Foremost，简称F1。F1在发光效率、器件寿命、视角色偏和低蓝光上，实现AMOLED发光材料跨越式突破。其具体表现为，较原有发光材料体系，发光效率提升10%、器件寿命提升22%、视角色偏改善50%、低蓝光改善10%。从屏幕画质对比来看，使用F1发光材料的屏幕品质更佳，实现低亮更细腻、高亮更均一。目前，维信诺全新发光材料F1先期已在部分旗舰产品上搭载使用，并将在头部旗舰产品上全面应用。

面向未来，维信诺与研发链、产业链紧密合作，积极开发并快速推进下一代发光材料pTSF产业化，持续引领发光材料创新。活动现场，pTSF发明人，清华大学教授段炼发表《下一代蓝光OLED》的演讲时表示，清华大学与维信诺就蓝光效率提升开展深入合作，今年将pTSF技术拓展到蓝光，构筑了超高效率及超长寿命的深蓝光器件。目前正在积极研发中，快速推动导入量产。

展示调光护眼方案新成果

如今显示屏已遍布日常生活、工作的多个使用场景，眼部使用健康已成为消费者在选购显示设备时最主要考虑的因素之一。如何在显示技术中实现护眼功能，是维信诺重点关注的技术方向。本次发布会，维信诺带来了业界最全、最先进的调光护眼方案。

在护眼研究上，维信诺还与国内高校、科研院所和终端建立了联合实验室、联合专项研究，在低蓝害材料开发、护眼驱动等方向获得系列成果，并推动低蓝光认证、护眼评测和视觉健康认证技术规范的制定。

发布会上，中国标准化研究院专家蔡建奇研究员分享了《面向健康显示的光生物机理研究与应用》，他表示，目前的健康显示的人因研究多采用主观评价，这种方式虽然很方便，但准确性存在问题。基于此，他们研制出了高精度客观定量的产品视觉舒适度VICO测试技术，目前已应用于维信诺、荣耀、vivo等显示面板、终端、照明以及眼镜行业头部企业。按照VICO的实验测试，维信诺符合A+屏幕标准。

维信诺作为国内领先的显示技术企业，其在柔性显示、超薄屏幕以及相关应用领域的不断创新，不仅推动了显示行业的发展，也为用户带来了更加便捷、智能的生活体验。此次发布会的举办，不仅展示了维信诺在屏幕技术领域的最新成果和创新实力，也为全球显示行业的发展注入了新的活力和动力。

(责编：董童、李源)

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