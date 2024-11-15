新华社北京11月14日电（记者高敬）健康的土壤是保障农产品质量安全、人居环境安全的重要物质基础。近日，生态环境部会同多部门联合印发《土壤污染源头防控行动计划》，对下阶段加强土壤污染防治作出整体部署。

行动计划明确提出，到2027年土壤污染源头防控取得明显成效，同时针对工矿企业和已污染土壤设定目标，即土壤污染重点监管单位隐患排查整改合格率达到90%以上，受污染耕地安全利用率达到94%以上，建设用地安全利用得到有效保障。

土壤污染防控为什么更加强调源头发力？生态环境部土壤生态环境司有关负责人介绍，根据国际经验，土壤污染前端预防、过程管控和末端治理成本，通常呈1：10：100的指数级增长，源头防控是最佳路径。土壤污染具有隐蔽性、累积性、长期性等特点，一旦污染，极难治理修复，即便经过治理，也难以恢复至原来的健康状态。加强源头防控是全面落实精准、科学、依法治污要求，全过程提高治理成效，降低治理成本的重要举措。

从当前实际看，党的十八大以来，各地区各部门持续打好净土保卫战，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量出现基础性变化。生态环境等相关部门基本掌握土壤污染来源和规律，有效防范建设用地土壤和地下水污染，深入实施农用地土壤重金属污染源头防治。但也要看到，我国土壤污染防治工作起步晚、历史欠账较多，源头防控形势依然严峻，任务十分艰巨。

土壤是各类污染物的最终受体，既受水、气、固废等污染影响，也与有关行业的产业布局、生产工艺、管理水平等密切相关，单要素单技术治理难以达到预期，亟需锚定美丽中国建设目标，从土壤污染形成的各个环节，提出全链条系统治理举措，协同防控，统筹推进。

这份行动计划按照“防新增、去存量、控风险”的总体思路，部署了系列任务，提出了到2027年土壤污染源头防控取得明显成效的总体目标。生态环境部将会同有关部门，从四个方面发力积极推进行动计划落实。

——“治、用、养”结合，强化农用地土壤溯源整治。全面启动受污染农用地溯源，推动各县（市、区）应查尽查，分阶段应治尽治。2027年底前，受污染耕地集中的重点县（市、区）基本完成溯源。鼓励黑龙江等省份采取“以地适种”安全利用等措施加强黑土地保护。加强农药化肥减量增效和盐碱地生态环境保护。

——全链条提升，防范工矿企业新增污染。要严格重点行业企业选址，强化前端污染预防，严格重点单位监管，按照“污染不落地、落地可收集”的原则，推动重点行业实施地面防渗、管道可视、设施围堰等建设。

——全过程监管，确保重点建设用地安全利用。加强危险化学品生产企业搬迁腾退地块、沿江1公里化工腾退地块监管，查清污染状况、采取风险管控或修复措施，严防污染扩散。探索开展钢铁等大型腾退地块分片分期风险管控和修复。查清农药原药制造、焦化行业企业腾退地块数量和污染状况。加强优先监管地块管理，有效管控高风险化工园区地下水污染风险。

——全覆盖推动，健全源头防控政策技术体系。以源头防控减轻末端治理成本，持续降低土壤资源开发利用的社会成本。以中央生态环境专项资金、污染治理中央预算内投资、特别国债等方式积极撬动社会资本，建设多元化生态保护修复投入机制等。

(责编：王震、陈键)

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