新华社海南文昌11月14日电（李国利 崔婉莹）记者14日从西昌卫星发射中心获悉，天舟八号货运飞船任务于13日组织了发射前系统间全区合练，目前各系统已经做好发射前的准备工作。

这次全区合练是除点火发射外，参试系统最多、最全的一次综合模拟演练，也是发射前的最后一次合练。

根据计划，天舟八号货运飞船将于近日择机发射，这是台风“摩羯”之后文昌航天发射场执行的首次发射。连日来，发射场全体航天工作者叫响“搏风雨众志成城、送天舟再立新功”的战斗口号，以“严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无一失”的严谨态度，全力铆在一线、加班加点，把台风对任务的影响降到最低。目前，已经组织完成了天舟八号货运飞船技术区测试、加注，长征七号运载火箭垂直总装测试、船箭联合测试、组合体垂直转运等工作。合练中，参试各系统严密组织、密切配合，确保各项程序有条不紊进行。

这次发射天舟八号货运飞船的是长征七号遥九运载火箭。经过前8次发射，长征七号运载火箭的可靠性持续提升，测试发射流程持续优化，目前火箭、飞船及发射场各系统状态良好。

文昌航天发射场隶属西昌卫星发射中心，具有纬度低、射向范围宽、运载效能高、运输限制少、落区安全性好等特点，是我国唯一的濒海发射场。

(责编：王震、陈键)

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