新华社济南11月12日电（陈国峰 白卫卫）“欢迎大家来到直播间，今天给大家介绍的是商河传统非遗产品老粗布……”11月12日，在山东省济南市商河县孙集镇安琦布业的直播间里，主播刘越正在热情推销他们的老粗布产品。

刘越是商河县返乡人才的代表，也是商河县电商直播行业党支部书记。通过直播电商助力，刘越推动濒临倒闭的济南安琦工艺土布纺织有限公司，年销售额突破1000万元，焕发新活力。

近年来，商河县立足区域优势，积极搭建电商人才发展支撑体系，不断提升电商产业集群竞争力，为乡村振兴和区域高质量发展蓄势赋能。

商河县建设电商产业园“筑巢引凤”，累计吸引100余名在外商河籍电商人才反哺家乡。为提升电商专业化发展水平，商河县将电商人才培训纳入全县电商发展整体规划，通过112个镇村电商服务站点，组织电商企业和从业人员参加学习培训，累计服务电商企业200余家，2000余人从中受益。

“各位学员，今天我们学习的内容是短视频拍摄……”在孙集镇电商直播基地，电商服务中心老师李庆武开始为学员授课。学员大都是来自各村的实体店商家、待业群众和留守妇女，通过培训逐步掌握了直播引流、互动留人、数据分析等实操技巧。

赵贵英在孙集镇赵集村经营着一家购物超市。参加电商培训后，她将新媒体平台与线下门店经营深度融合，4个月增加“粉丝”10多万人。赵贵英通过短视频推介店铺好物，以线上流量带动线下销量。近半年来，店铺营业额同比增长近5倍。

如今，越来越多像赵贵英这样的商河本地电商人才崭露头角。在一系列政策扶持下，商河县电商产业稳步发展，直接从业人员超过4700人，成为推动乡村振兴的重要力量。

(责编：王震、陈键)

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