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如何推动中小企业包容和可持续发展？工信部这样说

2024年11月15日09:13 | 来源：人民网
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人民网广州11月15日电 （记者申佳平）“中小企业有灵气、有活力、善于迎难而上、自强不息。”11月15日，在第十九届中国国际中小企业博览会开幕式上，工业和信息化部部长金壮龙表示，各国应同心协力、共迎挑战，共同推动中小企业包容和可持续发展。金壮龙同时提出三点建议。

一是深化交流互鉴，开创务实合作新局面。加大中小企业发展政策沟通和协调，积极开展项目合作，加强产权保护，助力中小企业更加有效地融入全球产业链、供应链、价值链，实现更高质量、更有韧性的发展。

二是聚焦专精特新，培育创新发展新动能。落实《2023年亚太经合组织领导人旧金山宣言》，引导中小企业聚焦主业、精耕细作，着力提升创新能力和国际竞争力，打造更多“独门绝技”，培育发展新质生产力。

三是坚持开放包容，构建互利共赢新生态。坚定维护多边贸易体制，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，持续推进贸易和投资自由化便利化，为中小企业营造稳定和可预期的发展环境。支持建设中小企业海外服务体系，帮助企业更好利用全球资源、全球市场。

第十九届中国国际中小企业博览会开幕式现场。人民网记者 申佳平摄

第十九届中国国际中小企业博览会开幕式现场。人民网记者 申佳平摄

金壮龙表示，近年来，我国中小企业积极应对环境变化，努力克服多重挑战，走出了一条“专精特新”发展路子，高质量发展取得显著成效。同时，我国坚持开放合作，积极倡导提高“专精特新”能力、推动大中小企业融通创新、加快中小微企业数字化转型，并成功写入《2023年亚太经合组织领导人旧金山宣言》。

数据显示，2023年，我国日均新设企业2.7万户，中小企业总数超过5700万户。截至目前，累计培育专精特新中小企业超过14万家、专精特新“小巨人”企业1.46万家，形成300个中小企业特色产业集群。我国已累计建立20多个中小企业领域双多边对外合作机制，设立15个中外中小企业合作区，成为中小企业对外开放合作的新高地。

金壮龙同时介绍，工业和信息化部将坚持“两个毫不动摇”，坚持服务和管理并重、发展和帮扶并举，着力构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，推动中小企业高质量发展。

在完善中小企业法律政策体系方面，将全面落实《中小企业促进法》，加快修订《保障中小企业款项支付条例》，谋划推出更多精准政策举措，为中小企业发展营造良好环境。

在健全优质企业梯度培育体系方面，将一体推进选种、育苗、培优，让更多专精特新中小企业脱颖而出。加大对“小巨人”企业的要素保障力度，支持打造新动能、攻坚新技术、开发新产品，强化产业链配套能力。

在加快中小企业数字化转型方面，将大力发展“小快轻准”数字化产品和解决方案，让更多中小企业敢转、会转、转得好。计划到2027年，实现“小巨人”企业数字化改造全覆盖。

在构建优质高效中小企业服务体系方面，将完善国家、省、市、县四级中小企业公共服务体系，建好用好全国中小企业服务“一张网”，为中小企业提供“一站式”服务。加强与中小企业的常态化交流，及时帮助企业解决急难愁盼问题。

据了解，第十九届中国国际中小企业博览会于11月15日至18日在广州举办，由工业和信息化部主办，马来西亚投资、贸易及工业部，联合国工业发展组织担任主宾方，广东省工业和信息化厅担任承办单位，共设8个展厅，展位总数约2800个，将举办超过30场实效性强、参与度高的系列配套活动，35个国家（地区）和国际组织确认参展。

(责编：方经纶、吕骞)
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