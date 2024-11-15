【聚焦新质生产力】

◎本报记者 张毅力

“世界金刚石看中国，中国金刚石看河南。”11月8日，郑州举行2024金刚石产业大会，发布《培育钻石产业发展白皮书（2024年）》。该白皮书显示：2023年全球培育钻石毛坯产量接近3000万克拉，中国是全球最大的培育钻石毛坯生产国，产能占整体市场的70%以上，而河南产能则占全国的80%以上。

钻石不仅以耀眼光芒走进人们的消费日常，还是“工业的牙齿”。以金刚石为代表的超硬材料及制品广泛应用于航空航天、汽车制造等领域。当下，河南多部门正围绕金刚石在航空航天、新一代半导体、超大功率器件等尖端技术领域的应用加快布局，进一步突破金刚石发展的“天花板”。

壮大“超硬”产业

闪闪发光的泡泡钻石项链、13.14克拉的“鸽子蛋”……11月9日，多种造型的钻戒饰品在郑州市举办的2024培育钻石展销会暨电商节上亮相，引得市民和游客驻足观赏。

“郑州是我国第一颗人造金刚石的诞生地，拥有完整的培育钻石产业链，产业规模近200亿元，2023年培育钻石产量占全国的1/3以上，出口货值超过20亿元，居全国第一。”大会上，郑州市副市长胡军介绍，郑州市正瞄准“钻石之城”“贸易之都”的目标，制定实施培育壮大超硬材料产业链行动方案等系列政策，不断推动培育钻石产业优化升级。

在此次金刚石产业大会，河南的“超硬实力”引人瞩目。开幕式上，中国机床工具工业协会超硬材料分会秘书长孙兆达介绍，自1963年中国首次成功研制出人造金刚石以来，超硬材料产业便在我国蓬勃发展，并逐步占据领先地位。河南作为人造金刚石产业化的摇篮，已发展成为全国超硬材料系列产品的研发中心和人才高地，是中国乃至世界金刚石的最大、最主要产区。

“超硬气”成绩的取得，离不开顶层设计。河南省委省政府将超硬材料产业链作为全省重点培育的28个产业链之首，制定出台了《河南省培育壮大超硬材料产业行动方案（2023—2025）》和磨具、钻石、光学、电子、装备5个专项攻坚方案。河南各地市也在加快部署超硬产业链。

工业和信息化部原材料司建筑材料处处长高萍表示，超硬材料及制品产业要加快创新发展，立足产业基础优势，整合优化超硬材料的创新平台，开展绿色化智能化数字化改造，培育特色的产业集群和骨干企业，夯实产业基础配套。

布局国际“赛道”

“我们依托河南产业优势，通过投资合作+研发创新+产业联盟多措并举的方式，补足产业链短板，撬动产业发展，助力产业集群能级跃升，推动我省超硬材料产业高端化发展。”中原豫资控股集团有限公司党委副书记、河南省新材料投资集团董事长吴国学表示。以“补链、强链、延链、控链”为目标，河南省新材料投资集团有限公司形成一套针对河南产业特色的整体战略布局。

河南超硬材料及制品产业在技术研发和产业化等方面创下了多项第一，但如何进一步提升“硬实力”，打造钻石产业链？与会专家给出了建议。

“围绕数智赋能，河南省培育钻石交易中心作出了尝试。”中国地质大学郑州研究院常务副院长、河南省培育钻石交易中心总经理佘丁顺介绍，中心已经建设了数智化的培育钻石交易综合服务平台，能够实时发布钻石交易指数、价格指数，掌控市场供需动态，通过数字化全产业链产品库存共享平台培养走向国际的钻石贸易商。

在提升产业“硬度”方面，河南还面临不少挑战。“一是产业结构不合理，高端高附加值产品主要依靠进口；二是引领产业前沿技术发展方向的功能金刚石与国外存在较大差距。”河南省超硬材料协会秘书长李志宏表示，河南发展超硬产业还存在高端人才短缺、基础理论研究少、深加工能力弱、市场竞争不规范等问题。

持续完善产业链推进机制，纵深推进“7+28+N”产业群链建设。河南省工业和信息化厅党组成员、副厅长常继红表示，下一步，河南将聚焦超硬材料等领域，努力创建国家级先进制造业集群；依托产业联盟，分群分链组织产销、产融、产学研、招商、资产优化对接，提高产业链供应链韧性和安全水平，全面提升产业领域国际竞争力。

(责编：王震、陈键)

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