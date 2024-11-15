◎本报记者 张梦然

人类路长嗟日暮，AI已有惊人句？

人工智能（AI）搞诗歌创作并不是新鲜事。在这一领域，早期AI大多依赖于简单模式匹配和规则设定，生成的诗句缺乏内涵和情感。但随着深度学习和自然语言处理技术的进步，新一代AI已能够通过学习大量诗歌数据来捕捉语言的细微差别和复杂结构，从而生成更加自然流畅、富有创意的诗句。例如，科学家利用深度神经网络和强化学习技术，训练AI模型理解并模仿古典诗词的格律和平仄，甚至能够针对特定主题或情感生成的诗句。

更惊人的是，11月14日一项正式发表的研究称，读者已经无法可靠地区分AI生成的诗歌和人类创作的诗歌，而且人们可能更青睐AI的诗。这个有趣的现象，挑战了我们对于AI创造力的传统认知，也引发了关于艺术创作本质的新思考。

来自美国匹兹堡大学的科学家，设计了一系列精巧的实验来探究这个问题。首先，他们邀请了1634位志愿者参与测试，每位参与者都收到了一组精心挑选的10首诗歌。这其中包括了5首出自文学巨匠之手的经典之作——比如威廉·莎士比亚、拜伦、艾米莉·狄金森和T.S. 艾略特等人的杰作；另外5首则是由先进的AI模型ChatGPT 3.5模仿上述大师的风格创作而成。结果令人惊讶：许多参与者错误地认为AI的作品是由人类创作的，反而对真正的人类创作持怀疑态度。

为了进一步了解人们对这两种不同来源诗歌的态度差异，科学家又组织了第二次实验。这次，他们召集了696位新的参与者，要求大家从多个维度，如质量、美感、情感表达、韵律感及创新性等对诗歌进行评价。结果显示，当人们知道诗歌来自AI时，即便实际上那些诗是人类创作的，他们在大多数评价指标上的打分都会更低。相反，那些不知道诗歌来源的参与者，则更倾向于给AI生成的诗歌打出更高分。

科学家认为，造成这种现象的原因在于，AI生成的诗歌往往更加直接明了，易于理解和感受，而这恰好迎合了现代读者寻求简单明快阅读体验的需求。同时，读者又错将人类创作诗句的复杂性，当作是AI写作的不连贯，并且低估了生成式AI表现出的与人类的相似程度。

这个发现不仅展示了AI在模仿人类艺术创作方面取得的进步，也让我们重新审视了人们在评判艺术作品时可能存在的偏见。

(责编：王震、陈键)

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