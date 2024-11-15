人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

10月份我国主要经济指标回升明显

2024年11月15日10:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京11月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日公布数据显示，10月份，一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，消费、服务业、进出口等主要经济指标明显回升，就业物价总体稳定，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，积极因素累积增多，国民经济运行稳中有进、稳中有升。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，总的来看，10月份随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，国民经济运行稳中有进，主要指标明显回升，积极因素累积增多。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内有效需求偏弱，经济持续回升基础仍待巩固。下阶段，要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推进高质量发展，加快构建新发展格局，加力推进一揽子增量政策落地落实，巩固和增强经济回升向好态势，努力完成全年经济社会发展目标任务。

工业生产增势稳定，装备制造业和高技术制造业较快增长

10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，比上月回落0.1个百分点；环比增长0.41%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.6%，制造业增长5.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%。装备制造业增加值同比增长6.6%，高技术制造业增加值增长9.4%，分别快于全部规模以上工业增加值1.3和4.1个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长5.9%，外商及港澳台投资企业增长2.9%；私营企业增长4.8%。分产品看，新能源汽车、工业机器人、集成电路产品产量同比分别增长48.6%、33.4%、11.8%。1-10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，与1-9月份持平。10月份，制造业采购经理指数为50.1%，比上月上升0.3个百分点；企业生产经营活动预期指数为54.0%，上升2.0个百分点。1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52282亿元，同比下降3.5%。

服务业明显加快，现代服务业发展较好

10月份，全国服务业生产指数同比增长6.3%，比上月加快1.2个百分点。分行业看，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业生产指数同比分别增长10.2%、9.5%、8.8%，分别快于服务业生产指数3.9、3.2、2.5个百分点。1-10月份，全国服务业生产指数同比增长5.0%，比1-9月份加快0.1个百分点。1-9月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。10月份，服务业商务活动指数为50.1%，比上月上升0.2个百分点；服务业业务活动预期指数为56.2%，上升1.6个百分点。其中，铁路运输、水上运输、航空运输、邮政、资本市场服务、生态保护及公共设施管理等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售较快回升，以旧换新相关商品销售加快

10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点；环比增长0.41%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额39255亿元，同比增长4.7%；乡村消费品零售额6141亿元，增长4.9%。按消费类型分，商品零售额40444亿元，增长5.0%；餐饮收入4952亿元，增长3.2%。升级类商品销售较好，限额以上单位化妆品类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长40.1%、26.7%。在消费品以旧换新政策带动下，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、汽车类商品零售额分别增长39.2%、18.0%、7.4%、3.7%，比上月分别加快18.7、8.0、7.0、3.3个百分点。1-10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%，比1-9月份加快0.2个百分点。全国网上零售额123632亿元，同比增长8.8%。其中，实物商品网上零售额103330亿元，增长8.3%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%。1-10月份，服务零售额同比增长6.5%。

固定资产投资稳定增长，高技术产业投资增长较快

1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）423222亿元，同比增长3.4%，增速与1-9月份持平；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.6%。分领域看，基础设施投资同比增长4.3%，制造业投资增长9.3%，房地产开发投资下降10.3%。全国新建商品房销售面积77930万平方米，同比下降15.8%，降幅比1-9月份收窄1.3个百分点；新建商品房销售额76855亿元，下降20.9%，降幅收窄1.8个百分点。分产业看，第一产业投资同比增长2.5%，第二产业投资增长12.2%，第三产业投资下降0.9%。民间投资同比下降0.3%；扣除房地产开发投资，民间投资增长6.3%。高技术产业投资同比增长9.3%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长8.8%、10.6%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，电子及通信设备制造业投资分别增长34.5%、9.4%；高技术服务业中，专业技术服务业、电子商务服务业投资分别增长32.0%、16.3%。10月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.16%。

货物进出口较快增长，贸易结构继续优化

10月份，货物进出口总额37007亿元，同比增长4.6%，比上月加快3.9个百分点。其中，出口21899亿元，增长11.2%；进口15108亿元，下降3.7%。1-10月份，货物进出口总额360219亿元，同比增长5.2%。其中，出口208028亿元，增长6.7%；进口152191亿元，增长3.2%。1-10月份，一般贸易进出口增长3.9%，占进出口总额的比重为64.1%。民营企业进出口增长9.3%，占进出口总额的比重为55.1%，比上年同期提高2.1个百分点。机电产品出口增长8.5%，占出口总额的比重为59.4%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降

1-10月份，全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点。10月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为4.8%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.7%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时。

居民消费价格小幅上涨，工业生产者价格同比下降

10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点；环比下降0.3%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨2.0%，衣着价格上涨1.1%，居住价格下降0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.8%，教育文化娱乐价格上涨0.8%，医疗保健价格上涨1.1%，其他用品及服务价格上涨4.7%。在食品烟酒价格中，粮食价格下降0.7%，鲜果价格上涨4.7%，猪肉价格上涨14.2%，鲜菜价格上涨21.6%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-10月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。

10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%，环比下降0.1%；全国工业生产者购进价格同比下降2.7%，环比下降0.3%。1-10月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.1%。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
10月份我国主要经济指标回升明显
　　人民网北京11月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日公布数据显示，10月份，一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，消费、服务业、进出口等主要经济指标明显回升，就业物价总体稳定，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，积极因素累积增多，国民经济运行稳中有进、稳中有升。 国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，总的来看，10月份随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，国民经济运行稳中有进，主要指标明显回升，积极因素累积增多。…
10月份70个大中城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄
　　人民网北京11月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日公布数据显示，2024年10月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比降幅收窄或转涨、同比降幅趋稳，房地产市场预期进一步改善。 各线城市商品住宅销售价格环比降幅总体收窄，一线城市二手住宅环比转涨 10月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.3个百分点。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部