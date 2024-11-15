人民网北京11月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日公布数据显示，10月份，一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，消费、服务业、进出口等主要经济指标明显回升，就业物价总体稳定，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，积极因素累积增多，国民经济运行稳中有进、稳中有升。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，总的来看，10月份随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，国民经济运行稳中有进，主要指标明显回升，积极因素累积增多。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内有效需求偏弱，经济持续回升基础仍待巩固。下阶段，要全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推进高质量发展，加快构建新发展格局，加力推进一揽子增量政策落地落实，巩固和增强经济回升向好态势，努力完成全年经济社会发展目标任务。

工业生产增势稳定，装备制造业和高技术制造业较快增长

10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，比上月回落0.1个百分点；环比增长0.41%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.6%，制造业增长5.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%。装备制造业增加值同比增长6.6%，高技术制造业增加值增长9.4%，分别快于全部规模以上工业增加值1.3和4.1个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长5.9%，外商及港澳台投资企业增长2.9%；私营企业增长4.8%。分产品看，新能源汽车、工业机器人、集成电路产品产量同比分别增长48.6%、33.4%、11.8%。1-10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，与1-9月份持平。10月份，制造业采购经理指数为50.1%，比上月上升0.3个百分点；企业生产经营活动预期指数为54.0%，上升2.0个百分点。1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52282亿元，同比下降3.5%。

服务业明显加快，现代服务业发展较好

10月份，全国服务业生产指数同比增长6.3%，比上月加快1.2个百分点。分行业看，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业生产指数同比分别增长10.2%、9.5%、8.8%，分别快于服务业生产指数3.9、3.2、2.5个百分点。1-10月份，全国服务业生产指数同比增长5.0%，比1-9月份加快0.1个百分点。1-9月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。10月份，服务业商务活动指数为50.1%，比上月上升0.2个百分点；服务业业务活动预期指数为56.2%，上升1.6个百分点。其中，铁路运输、水上运输、航空运输、邮政、资本市场服务、生态保护及公共设施管理等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

市场销售较快回升，以旧换新相关商品销售加快

10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点；环比增长0.41%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额39255亿元，同比增长4.7%；乡村消费品零售额6141亿元，增长4.9%。按消费类型分，商品零售额40444亿元，增长5.0%；餐饮收入4952亿元，增长3.2%。升级类商品销售较好，限额以上单位化妆品类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长40.1%、26.7%。在消费品以旧换新政策带动下，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、汽车类商品零售额分别增长39.2%、18.0%、7.4%、3.7%，比上月分别加快18.7、8.0、7.0、3.3个百分点。1-10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%，比1-9月份加快0.2个百分点。全国网上零售额123632亿元，同比增长8.8%。其中，实物商品网上零售额103330亿元，增长8.3%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%。1-10月份，服务零售额同比增长6.5%。

固定资产投资稳定增长，高技术产业投资增长较快

1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）423222亿元，同比增长3.4%，增速与1-9月份持平；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.6%。分领域看，基础设施投资同比增长4.3%，制造业投资增长9.3%，房地产开发投资下降10.3%。全国新建商品房销售面积77930万平方米，同比下降15.8%，降幅比1-9月份收窄1.3个百分点；新建商品房销售额76855亿元，下降20.9%，降幅收窄1.8个百分点。分产业看，第一产业投资同比增长2.5%，第二产业投资增长12.2%，第三产业投资下降0.9%。民间投资同比下降0.3%；扣除房地产开发投资，民间投资增长6.3%。高技术产业投资同比增长9.3%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长8.8%、10.6%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，电子及通信设备制造业投资分别增长34.5%、9.4%；高技术服务业中，专业技术服务业、电子商务服务业投资分别增长32.0%、16.3%。10月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.16%。

货物进出口较快增长，贸易结构继续优化

10月份，货物进出口总额37007亿元，同比增长4.6%，比上月加快3.9个百分点。其中，出口21899亿元，增长11.2%；进口15108亿元，下降3.7%。1-10月份，货物进出口总额360219亿元，同比增长5.2%。其中，出口208028亿元，增长6.7%；进口152191亿元，增长3.2%。1-10月份，一般贸易进出口增长3.9%，占进出口总额的比重为64.1%。民营企业进出口增长9.3%，占进出口总额的比重为55.1%，比上年同期提高2.1个百分点。机电产品出口增长8.5%，占出口总额的比重为59.4%。

就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降

1-10月份，全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点。10月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为4.8%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.7%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时。

居民消费价格小幅上涨，工业生产者价格同比下降

10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点；环比下降0.3%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨2.0%，衣着价格上涨1.1%，居住价格下降0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.8%，教育文化娱乐价格上涨0.8%，医疗保健价格上涨1.1%，其他用品及服务价格上涨4.7%。在食品烟酒价格中，粮食价格下降0.7%，鲜果价格上涨4.7%，猪肉价格上涨14.2%，鲜菜价格上涨21.6%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-10月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。

10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%，环比下降0.1%；全国工业生产者购进价格同比下降2.7%，环比下降0.3%。1-10月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.1%。

(责编：杨曦、吕骞)

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