11月13日至15日，以“科技兴安 智慧应急”为主题的2024年中国国际应急管理展览会在北京国家会议中心举办。本次展会中国移动以“智焕新生，共创AI+应急新时代”为主题，重点呈现以人工智能赋能防灾减灾救灾的实践成效。

2024年中国国际应急管理展览会中国移动展台（受访者供图）

空天地接力，破解“三断”极端通信难题。今年6月，广东梅州发生特大水灾，通讯全阻中断。“中移果核”便携一体机随抢险救援队伍乘直升机深入蕉岭县多宝村严重塌方区域，仅用10分钟便在前线指挥部迅速搭建5G应急专网，部署速度相比于传统网络提升5倍，提升救援效率30%以上，破解了公网恢复前的通信难题。在地面网络中断、应急网络暂未搭建的情况下，中国移动北斗短信可以直连卫星，发出带有位置信息的求救消息，定位精度达到10米，消息送达仅需5秒，迅速上报灾情，为受灾群众争取宝贵时间。

大模型赋能监管，守护矿山危化安全。在内蒙古鄂尔多斯文玉煤矿，基于“九天”工业大模型的打造的AI智能体，已覆盖70余个场景，为企业减少巡检成本30%，降低人力成本50%，企业采煤效能提升10%，因安全问题造成的停产大幅减少。助力矿山安全监管智能升级，降低安全风险，减人提效。

在辽宁，化工园区数量多、监管难，安全生产压力巨大。运用智慧化工园区综合管理平台，盘锦辽东湾化工园区内26家重大危险源企业、11种重点监管工艺、23种危化品类型、1000余个危化品储罐，全部纳入化工智慧化监管。园区安全管理水平显著提升，实现了全要素监管、全流程预案和全过程分析。

AI+大数据精准监测，保护生命不漏一人。灾害发生后，最重要的是“人”。在广东，应急指挥人员可通过应急管理人口热力智慧应用实时监测全省人口。基于人口大数据，建立1km级监测网格，数据每5分钟更新一次，快速开展区域人口实时监测和人群画像分析，有力支撑监测预警和救援指挥。自投入实战以来，已协助600艘渔船归港避险，支持转移灾民超过1000人，相当于挽救了1000多个家庭。

浙江地处我国东南沿海，是台风登陆最多的省份之一。在今年“贝碧嘉”和“普拉桑”台风期间，通过防汛防台数字化平台贯通省市县乡村五级指挥体系，实现全风险数据汇聚、全链条风险防控、全范围预警叫应，共发布综合风险提示单14期，指导人员转移48.8万，有效达到了人员零伤亡、灾害损失轻的目标。

AI融入指挥链条，以“快”应“急”高效联动。在云南，AI+灾情会商应用已服务云南省各级党委、政府和基层单位共计1800余家，覆盖3.64万灾情信息员，实现“应急指挥网”和“云岭先锋党建网”部、省、州市、区县、乡镇、村组六级纵向贯通，形成“党政会商一张网”应急指挥新格局。

大别山应急救援中心位于河南信阳，地处鄂豫皖三省交界，战略地位重要。通过构建包含移动应急指挥平台、370M窄带网、AI数字化战场装备等的智能融合通信系统，形成辐射河南省全境的应急指挥体系，可以实现秒级信息传输，缩短响应时间超30%，大幅提高自然灾害、事故等突发事件的应对效率。

网格化精准管理，构筑科技防“火”墙。山城重庆是森林火灾高发地区。为了有效预防山火，利用大数据、人工智能等手段，构建基于森林草原防灭火网格化管理责任机制的防灭火一体化平台。实现火情精准识别、火点高精定位、火情闭环处置，提升处置效率90%，漏报率小于0.1%,切实减少扑火人员伤亡和重大财产损失，为森林防火工作提质增效。

在上海，市消防救援总队运用“微视”可视化运管平台，将全市13000余个微站统一纳管，解决消防微站连不上、通不了的问题，达成“1分钟出动、3分钟到场、5分钟处置”的要求，实现接警调度精准化、作战指挥可视化、战评分析智能化的目标。

中国移动相关负责人表示，公司将继续践行央企职责使命，以“推进数智化转型、实现高质量发展”为主线，深化AI发展，打造数智化应急行业能力，为推动我国应急管理体系和能力现代化，保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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