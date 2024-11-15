原标题：落实减费让利，农业银行这样做

中国银行业协会发布《关于鼓励降低小微企业支付手续费的倡议》后，农业银行第一时间发布继续实行支付手续费优惠减免公告，将小微企业和个体工商户开户、转账、企业网银年费等支付结算相关降费措施优惠期限延长3年至2027年9月30日。农业银行各地分行积极响应，随即开展多渠道、多形式、多层级的减费让利政策宣传，确保优惠政策有落实、网点宣传全覆盖、客户服务有升温。

线上线下相结合多渠道全覆盖宣传政策

自降费措施延期公告发布后，农业银行通过线上线下多种渠道，全面开展降费政策宣传。线下组织营业网点摆放服务收费价目表、宣传折页和张贴海报；线上通过微信公众号、官方网站、手机银行、短信等渠道推送优惠政策信息，制作讲解动画，以通俗易懂、生动形象的方式进行优惠政策宣传，进一步扩大受众范围。

农行江苏徐州分行充分发挥网点主阵地作用，对前来网点咨询和办理业务的小微企业、个体工商户发放减费让利宣传资料，讲解优惠政策并答疑解惑。农行浙江分行以电话、短信、消息提示等方式向客户精准推送优惠政策。

多形式触达客户全面提升客户满意度

农业银行依托服务推介会、客户答谢会、沙龙讲座等多种形式，走进市场、园区、企业，积极开展支付减费让利政策宣传。

农行深圳分行以电话、上门拜访、网点咨询等多种方式对小微企业和个体工商户进行回访，动态了解客户满意度，并针对性改进服务。截至今年10月末，农行深圳分行回访小微企业1132户和个体工商户103户，客户满意度大幅提升。

创新提质持续提升客户服务体验

农业银行创新推出优惠套餐，优化业务流程，提升服务质量，全力支持小微企业茁壮成长。农行内蒙古呼和浩特分行开设小微企业绿色通道，主动告知客户优惠政策。农行重庆分行为客户提供远程核实、开户预审等服务，精简开户资料、优化开户流程，将对公柜面开户及产品签约最短用时从23分钟缩减至9分钟，持续提升小微企业支付结算服务体验。

农业银行将继续秉承“支付为民”理念，抓好惠企利民政策落实，确保降费惠企政策直达见效，不断提升支付服务质效，切实降低小微企业融资成本，助力实体经济高质量发展。

(责编：董童、李源)

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