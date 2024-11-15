10万列！中欧班列开行量实现新突破
2024年11月15日10:32 | 来源：新华社
小字号
2024年11月15日上午
随着X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）
从重庆团结村中心站缓缓驶出
中欧班列累计开行突破10万列
发送货物超1100万标箱
货值超4200亿美元
中欧班列高质量发展取得新成效
不断跑出“加速度”
开行万列所需时间
从最初的90个月缩短为6个月
今年以来已开行超1.7万列，同比增长11%
货物品类已增至53大类5万余种
高科技、高附加值货品占比逐年提升
今年以来运输货值已达580亿美元
截至目前
中欧班列已通达欧洲25个国家227个城市
连接11个亚洲国家超过100个城市
为服务高质量共建“一带一路”注入新动能
记者：李晓婷、樊曦
设计：潘一景
新华社国内部、新华社重庆分社联合出品
(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 10月份我国主要经济指标回升明显
- 人民网北京11月15日电 （记者杨曦）国家统计局15日公布数据显示，10月份，一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，消费、服务业、进出口等主要经济指标明显回升，就业物价总体稳定，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，积极因素累积增多，国民经济运行稳中有进、稳中有升。 国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，总的来看，10月份随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，国民经济运行稳中有进，主要指标明显回升，积极因素累积增多。…
- 评论
- 关注