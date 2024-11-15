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10万列！中欧班列开行量实现新突破

2024年11月15日10:32 | 来源：新华社
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2024年11月15日上午

随着X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）

从重庆团结村中心站缓缓驶出

中欧班列累计开行突破10万列

发送货物超1100万标箱

货值超4200亿美元

　　

中欧班列高质量发展取得新成效

不断跑出“加速度”

开行万列所需时间

从最初的90个月缩短为6个月

今年以来已开行超1.7万列，同比增长11%

货物品类已增至53大类5万余种

高科技、高附加值货品占比逐年提升

今年以来运输货值已达580亿美元

　　

截至目前

中欧班列已通达欧洲25个国家227个城市

连接11个亚洲国家超过100个城市

为服务高质量共建“一带一路”注入新动能

　　

记者：李晓婷、樊曦

设计：潘一景

新华社国内部、新华社重庆分社联合出品

(责编：卫嘉、白宇)
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