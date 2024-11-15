人民网北京11月15日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，截至11月15日，中欧班列累计开行突破10万列，发送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元，保持安全稳定畅通运行，标志着中欧班列高质量发展取得新成效。

国铁集团货运部负责人介绍，近年来，中欧班列便利快捷、安全稳定、绿色经济的优势不断巩固，成为广受欢迎的国际公共产品，开行数量保持强劲增长态势。从2016年统一品牌至2023年，中欧班列年开行数量由1702列增加到超1.7万列，增长近10倍。开行万列所需时间由开行之初的90个月缩短为现在的6个月。今年3月以来已连续8个月单月开行数量超过1600列。

通道网络不断扩充，由单一线路变成“一张网”，中欧班列服务网络基本覆盖亚欧全境。国内通道能力持续提升。先后实施了集二铁路贲红至二连浩特段扩能改造、兰新铁路精河至阿拉山口段增建二线以及滨绥铁路绥芬河至国境线、佳木斯至同江铁路等一批铁路通道补短板项目，推进郑州、重庆、成都、西安、乌鲁木齐中欧班列集结中心示范工程建设，为中欧班列高质量开行提供了基础设施保障。目前铁路部门在国内已铺画时速120公里图定中欧班列运行线93条，联通中国境内125个城市。口岸通过能力大幅跃升。

运输组织持续优化，运行质量稳步提升，中欧班列市场竞争力显著增强。运输规则实现“软联通”。目前，中欧班列回程、去程比例超过84%，实现每周“去7回6”，双向开行基本均衡。运输模式创新发展。根据中欧班列境内外运输组织特点，将时速120公里中欧班列最大编组辆数和牵引质量分别提高到55辆、3000吨，单列平均运量较开行之初提升34%以上。与海关等口岸监管部门加强对接，研发投用95306数字口岸系统，积极推广铁路快速通关业务模式，口岸通关效率和便利化水平大幅提升。

产品供给持续优化，服务能力提质升级，中欧班列已成为具有强大辐射力、带动力和影响力的国际物流品牌。创新开行全程时刻表中欧班列。在国铁集团大力推动下，2022年10月起创新开行了境内外全程时刻表中欧班列，并根据市场需求逐步扩大开行范围，目前每周稳定开行17列，包括西安、成都、重庆、义乌、武汉、广州至德国杜伊斯堡、波兰罗兹、波兰华沙等线路，按照境内外全程“客车化”组织，运输时效有了稳定预期，受到客户青睐，吸引了大量高附加值货源，平均每柜货值较普通中欧班列提升41%。

开辟亚欧开放合作新通道，辐射效应日益凸显，中欧班列为沿线国家经济社会发展注入强劲动能。助推内陆地区高水平对外开放。中欧班列的快速发展，搭建了沿线经贸合作新平台，推动相关国家和地区更好融入开放型世界经济，极大增进了沿线民生福祉。中欧班列有力带动了我国内陆城市的对外开放，一些不靠海不沿边的城市依托中欧班列，逐步发展成为对外开放新高地。

(责编：王连香、吕骞)

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