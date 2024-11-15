人民网记者 黄盛

自2021年11月15日正式鸣钟开市以来，北京证券交易所（以下简称“北交所”）在三年的时间里，锚定打造服务创新型中小企业主阵地的目标，初步聚集起一批优质中小企业，市场功能逐步完善。北交所数据显示，截至目前，北交所上市公司已有257家，总市值超6700亿元，超八成为中小企业，近九成为民营企业；北交所合格投资者超760万户，公募基金、私募创投基金等参与度持续提高；市场交投逐步活跃，今年北交所日均成交额超95亿元，日均换手率超4%。

北交所表示，将以更大力度支持科技创新，推动投融资两端协调发展，进一步丰富产品和功能体系，更好发挥新三板培育规范功能，进一步完善共建共享的市场生态，引导各方合力支持中小企业创新发展。

构建契合中小企业特点的基础制度

经过三年的探索与实践，北交所推动金融资源向创新型中小企业聚集。

从横向看，北交所建立的契合中小企业特点的发行上市、持续监管和交易等制度体系，为创新型中小企业直接融资提供支持。

从纵向看，北交所坚持与新三板协同发展，通过绿色通道和公示审核机制与区域性股权市场制度型对接，通过转板机制与沪深市场互联互通，匹配不同发展阶段中小企业的需要，完善了资本市场支持中小企业创新发展的全链条服务体系。

除股权融资外，北交所不断丰富债权融资品种，拓宽企业融资渠道，已形成包括公司债、企业债、科创债和绿色债等10个信用债专项品种。

积极服务国家创新驱动发展战略

北交所表示，积极支持中小企业走专精特新发展之路，支持符合新质生产力方向的企业上市发展。

据介绍，过往的三年里，北交所上市公司募集资金八成以上投向绿色低碳、数字经济、高端装备制造、新材料等领域。上市公司中，高新技术企业超九成，战略新兴产业、先进制造业占比近八成，国家级专精特新“小巨人”企业占比超一半，10家公司获得国家级“单项冠军”认证，16家公司获国家科技进步奖、国家技术发明奖。借助资本市场融资支持，部分公司专注产品创新，荣获国家级单项冠军，发挥了稳链补链强链的重要作用。

初步探索资本市场普惠金融发展路径

不少业内人士认为，普惠金融是金融“五篇大文章”的重要组成部分。北交所的建设和发展是资本市场发展普惠金融的重要实践，为更多类型的企业对接资本市场提供了新路径。

在北交所上市公司中，县域企业37家、民族地区企业11家，在服务地方经济转型升级、解决就业等方面发挥了重要作用。开市三年来，北交所上市公司公开发行市盈率中位数17倍，形成较为稳定的估值中枢，累计发行融资超540亿元，平均每家2亿元，规模不大但惠及面广，总体符合中小企业发展特点和资金需求，也进一步促进了各类资金贯彻普惠金融理念，畅通了私募创投“募投管退”的良性循环，让有限的社会资源惠及更多的中小企业。

此外，北交所不断平衡中小企业可持续发展和回报投资者关系，鼓励上市公司通过分红、回购等举措回报投资者。今年以来已近九成公司实施分红，合计金额63.05亿元。

此外，北交所落实“早识别、早预警、早暴露、早处置”要求，积极研判、妥善应对市场运行等重点领域风险，对违规减持等影响市场信心和交易公平性的行为果断出手，强化技术系统安全隐患排查，保障安全稳定运行。

业内人士表示，北交所开市三年来，不仅优化分层制度，进一步推进了三四板对接，还发挥出了新三板作为资本市场规范培育新质生产力企业、支持企业走专精特新发展道路的平台功能，为沪深北三所输送了更多的优质企业。同时，优化投资者结构，培育耐心资本，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，初步营造了各方共同支持中小企业发展良好生态，助推中小企业奔向发展“快车道”。

(责编：杨曦、吕骞)

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