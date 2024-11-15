财经观察：“年产1000万辆”背后的“中国速度”
11月14日上午，我国新能源汽车年产量首次突破1000万辆，成为全球首个实现新能源汽车“年产1000万辆”的国家。
从2018年年产量突破100万辆，到2022年超过500万辆，再到今天达成1000万辆的目标，中国新能源汽车产业正持续跑出“加速度”，不断迎来新的里程碑。
——在市场端，消费热度持续攀升。
“用车成本很低，还很智能、环保，之前家里两辆油车陆续都换成了电车。”家住北京的车主靳先生说。
新能源汽车作为绿色出行的代表，正逐渐成为汽车市场的主流。乘联会数据显示，10月份，国内新能源乘用车市场渗透率达52.9%，已连续4个月超过50%。
作为人口大国，我国拥有巨大的汽车消费市场和更新换代潜力。随着汽车以旧换新等一系列政策接连落地，新能源汽车市场消费热度持续攀升。数据显示，今年前10月，我国新能源汽车销量达到975万辆，同比增长33.9%。
——在产业端，新能源汽车产业链核心竞争力加速提升。
在技术创新驱动下，我国实现了电池、电机和电控技术的重大突破，为全球汽车产业电动化、智能化、网联化发展提供中国方案。
数据显示，中国新能源汽车专利公开量全球占比达到70%左右，智能网联汽车专利公开量全球占比超过50%。
随着产业竞争力不断增强，中国新能源车企正加速出海。在泰国、越南、印度、埃及、巴西……中国汽车品牌海外建厂的版图持续扩大。
——在生态端，电动化、智能化、网联化生态体系加快建立完善。
充电基础设施不断完善。目前，中国已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系。
截至6月底，中国充电桩总量已达到1024.4万台，同比增长54%；2023年，我国新增换电站1594座，累计建成换电站3567座。
智能网联发展加速推进。今年以来，各地密集出台政策，推动自动驾驶产业的发展。7月2日，工信部等五部门发布公告，将在北京、上海、广州、深圳等20个城市开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点。
截至今年9月，全国开放智能网联汽车测试道路3.2万公里，发放测试示范牌照超过7700张，测试里程超过1.2亿公里。
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