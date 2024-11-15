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10月份经济有何亮点？国家统计局：三个回升、两个稳定、一个提振

2024年11月15日10:58 | 来源：人民网
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人民网北京11月15日电 （记者杨曦）今日，在国新办举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，当前，面对国内外困难和挑战，党中央科学决策，加大宏观调控，特别是9月26日中央政治局会议召开之后，相关部门加力推出一揽子增量政策，经济运行回升势头增强，主要指标回升明显，市场信心改善。

从10月份主要经济指标来看，付凌晖分析主要表现为“三个回升、两个稳定、一个提振”。

“三个回升”指市场销售、服务业和进出口明显回升。从市场销售看，受消费品以旧换新政策带动，10月份社会消费品零售总额同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点，其中商品零售额同比增长5%，增速比上月加快1.7个百分点。服务零售增势依然较好，前10个月服务零售额同比增长6.5%，快于商品零售增速。从服务业看，回升势头明显。10月份服务业生产指数同比增长6.3%，增速比上月加快1.2个百分点，连续两个月加快。这也是今年以来服务业生产指数的最高增速。其中在增量政策带动下，金融业、房地产业、批发和零售业生产指数都出现了明显回升，批发和零售业回升的幅度为2个百分点，金融业和房地产业回升幅度超过和达到3个百分点。从进出口看，在全球贸易增长趋缓背景下，我国货物贸易竞争优势继续显现，10月份货物进出口总额同比增长4.6%，比上月加快3.9个百分点。其中出口增长11.2%，加快9.6个百分点。

“两个稳定”，一个稳定是指工业和投资稳定增长，另一个是指就业和物价保持稳定。工业和投资是支持经济发展的重要方面，10月份工业和投资都保持了稳定增长，对于经济运行稳中有进发挥了重要作用。从工业来看，在大规模的设备更新以及产业升级发展等因素驱动下，10月份规模以上工业增加值同比增长5.3%，继续保持较快增长，其中制造业升级发展态势明显，10月份高技术制造业增加值同比增长9.4%，明显快于全部规模以上工业的增长。从投资看，重点领域投资增势较好，支撑作用较强。1至10月份固定资产投资同比增长3.4%，连续三个月保持在3.4%的增长水平，显示出投资增长稳定性增强。其中，制造业投资增长9.3%，比1-至9月加快0.1个百分点。尤其是高技术制造业投资增长较快，这将有力促进产业升级发展。

就业和物价稳定对经济稳定运行具有重要影响。从就业来看，10月份全国城镇调查失业率5%，比上个月回落0.1个百分点，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.7%，明显低于全国城镇调查失业率水平。从居民消费价格来看，受到部分食品和能源价格下行影响，10月份居民消费价格同比上涨0.3%，涨幅比上月略有回落。扣除食品和能源之外的核心CPI同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，呈现出积极变化。

“一个提振”指的是市场信心得到提振。在存量政策加快落实和一揽子增量政策加力推出作用下，10月份除生产需求主要指标明显回升外，市场信心得到提振，主要体现在股市、楼市交易活跃，企业和消费者的预期改善。从房地产市场来看，新房销售改善、二手房交易明显增加、市场活跃度提升。1至10月份全国新建商品房销售面积、销售额累计降幅比1至9月份分别收窄1.3和1.8个百分点。其中10月份当月改善幅度之大，为今年以来的首次。从资本市场看，也呈现显著回暖态势。10月份沪深两市股票成交量和成交额同比增长幅度都在1.5倍左右，增速回升幅度之大，也为今年以来的首次。从经营主体预期看，10月份制造业采购经理指数为50.1%，比上月上升0.3个百分点，是今年5月份以来制造业PMI首次回升到扩张区间。从消费者预期看，消费者信心指数比上月回升1.2个百分点，为连续六个月回落之后的首次回升。这些变化将极大激发市场活力，推动经济回升向好。

(责编：杨曦、吕骞)
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