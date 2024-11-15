人民网北京11月15日电 （焦磊）11月12日，第三十一届中国汽车工程学会年会暨展览会（SAECCE 2024）在重庆开幕。本届年会以“智能涌现，迈进加速变革新阶段”为主题，围绕行业重大创新需求，组织1场开幕式暨全体大会、4场主论坛、87场专题论坛及技术研讨会，吸引百余家机构参展，将发布多项行业标志性、里程碑式科创成果。

SAECCE 2024开幕式现场。主办方供图

开幕式上，中国汽车工程学会理事长张进华致辞表示，中国汽车产业已经逐步跨越了以跟随式创新为主的发展阶段，正在加速迈向以原创性、引领性创新为核心驱动的产业高质量发展新征程。他提出，下一步要加强基础前沿研究，推进汽车产业高水平科技自立自强；聚焦产业发展瓶颈，加快推动科技创新与产业创新深度融合；以复合型人才培育为抓手，畅通汽车产业教育、科技、人才良好循环；深化国际汽车科技创新合作，推动构建开放包容、互惠共融的全球汽车产业新生态。

第十三届全国政协经济委员会副主任、国家智能制造专家委员会主任、工业和信息化部原副部长苏波致辞表示，新一轮科技革命和产业变革加速演进，技术创新进入前所未有的密集活跃期，新能源、人工智能、新一代信息通信等领域前沿技术蓬勃发展，与汽车技术深度融合，引发汽车产业全方位变革。

工业和信息化部装备工业一司副司长、一级巡视员郭守刚在致辞中表示，汽车产业百年未有的巨大变革仍在持续，电动化、智能化、网联化加速融合发展。下一步要坚持创新驱动，持续加大基础前沿研究投入，增强关键核心技术创新能力；坚持稳妥转型，以更高站位、更大格局、更为理性地看待产业变革与市场竞争；坚持合作，融通发展，充分发挥多双边对话合作机制与平台作用，持续构建完善全球汽车产业开放合作新格局。

开幕式上，奇瑞控股集团有限公司党委书记、董事长尹同跃荣获中国汽车工程学会颁发的“中国汽车工业饶斌奖”（以下简称“饶斌奖”）。

据了解，饶斌奖由中国汽车工程学会发起设立，激励着那些在中国汽车工业发展中做出特殊贡献的、在中国汽车发展历史上留下深刻印记的、在汽车工程及相关领域有重大创新性贡献和成就的专家或企业家。

同时，为更好洞察汽车产业技术发展趋势，把握新机遇、新方向，自2021年以来，中国汽车工程学会持续开展“CSAE汽车技术预见”系列研究，定期发布《年度十大技术趋势报告》和《前沿技术趋势报告》。

开幕式上，中国汽车工程学会名誉理事长、中国工程院院士、清华大学教授李骏发布的《2025年度中国汽车十大技术趋势》，主要围绕《节能与新能源汽车技术路线图3.0》“5大技术群+26个专题”，聚焦下一年度即将实现重大技术突破、新量产和应用规模显著提升的“三类”技术，面向全行业开展四轮调查与研究，来自113家单位的405位企业CTO、专家学者、技术骨干等参与此次研究，最终形成凝聚行业共识的年度技术趋势研究成果。

此外，开幕式上，为加快推动基础前沿技术研究和原始创新，中国汽车工程学会联合18家汽车及相关领域全国重点实验室、国家技术创新中心、国家制造业创新中心、国家工程研究中心等战略科技力量，共同发起成立“汽车行业国家级创新平台联合体”，旨在围绕新一代汽车研发需求，有组织地推进原创性、基础性、前沿性技术研发，构建共创共赢的汽车科技创新生态，助力我国汽车产业科技自立自强。

SAECCE 2024技术展览共设置节能与新能源汽车技术、智能网联汽车技术、测试仿真与装备技术、整车集成及共性技术四大主题展区，比亚迪、赛力斯、奇瑞汽车、长安汽车等超过100家海内外企业和品牌参展，展览面积达15000平米，展示汽车新技术、新产品、新服务。

据悉，本届年会预计吸引来自全球30余个国家近千家机构的超过5000位行业代表及专业观众到场交流，展览观众预计将超过20000人次。

(责编：杨曦、吕骞)

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