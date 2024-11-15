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国家统计局：增量政策组合效应释放 经济企稳回升势头明显

2024年11月15日11:07 | 来源：人民网
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人民网北京11月15日电 （记者杨曦）今日，在国新办举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，近期各部门推出了一系列促进经济回升向好的增量政策。随着各项存量政策的加快落实和一揽子增量政策的加力推出，10月份主要经济指标明显回升，社会预期持续改善，发展质量稳步提升，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显。

“可以说政策的组合效应得到了有效释放，取得了很好成效。”付凌晖表示，具体来看主要表现在以下四个方面：

一是进一步扩大了内需。10月份以来“两新”“两重”政策加力实施，在释放消费潜力、拉动投资增长方面继续发挥了积极作用。从消费来看，在消费品以旧换新政策带动下，10月份限额以上单位家用电器和音像器材类、汽车类、家具类以及文化办公用品类同比增速都比上月加快，当月这四类线上商品零售额拉动社会消费品零售总额增速达到1.2个百分点，社会消费品零售总额当月比上月加快1.6，这四类拉动就达到了1.2个百分点，效果是非常明显的，而且提升幅度比9月份明显增强。从投资来看，大规模设备更新带动下，1至10月份设备工器具购置投资同比增长16.1%，拉动全部投资增长2.1%，对于投资增长的贡献率超过60%。同时，随着“两重”建设持续发力，相关项目的实物工作量陆续形成，也带动了基础设施投资的回升。1至10月份，基础设施投资同比增长4.3%，比上月加快了0.2个百分点，是近期以来基础设施投资出现的首次回升。

二是进一步拉动了生产。需求的改善带动了相关行业生产向好，从消费品生产情况来看，10月份与消费品以旧换新相关的新能源汽车、家电等产品的生产都实现了较快增长，其中新能源汽车的产量同比增长48.6%，带动其产业链条上的充电桩产量增长25.2%。在各类家用电器中，家用空气湿度调节装置、房间空气调节器、家用电热取暖器具这些产品产量都实现了两位数增长。从投资品生产来看，与设备更新有关的行业和产品均实现了大幅增长。10月份智能消费设备制造、船舶及相关装置制造行业增加值同比分别增长18.8%和16%。农产品加工专用设备、挖掘铲土传统运输机械、包装专用设备产量分别增长54.5%、28.4%和19.2%，这些情况也都反映出大规模设备更新对于装备行业生产的有力拉动。

三是进一步提振了信心。随着一揽子增量政策效果不断显现，市场活力得到增强，企业、消费者、投资者信心都有所提升。从企业来看，10月份制造业采购经理指数、服务业商务活动指数重新回到扩张区间。其中制造业生产经营活动预期指数升到近期高点，非制造业务活动预期指数进入较高景气区间，这反映出近期企业对市场发展信心在增强。从消费者来看，消费者信心指数在连续六个月回落之后首次出现回升。同时，资本市场回暖，10月份沪深两市股票成交量和成交金额都创新高，资本市场服务销售收入的增速也比上月大幅提升了超过10个百分点，这些也体现出投资者的信心逐步恢复。

四是进一步促进了发展。总的来看，在一系列政策组合拳的推动下，10月份国民经济运行稳中有进、稳中有升，经济回升势头得到了增强。同时，政策助推下，发展质量也在稳步提升。在汽车报废更新和以旧换新活动当中，大部分用户选择新能源汽车，带动了10月份新能源汽车销量快速增长，国内零售渗透率连续四个月突破50%，符合低碳节能要求的高能效等级家电零售额同比实现两位数增长，绿色转型发展再添动力。同时，“两重”建设加力支持高标准农田建设，地下管网建设、城市更新等民生项目，民生领域投资稳定增长。此外，促进房地产市场止跌回稳、地方政府化债工作有序推进，重点领域风险逐步化解，安全发展基础进一步巩固。

(责编：杨曦、吕骞)
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