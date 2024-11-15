人民网北京11月15日电 （记者杨曦）今日，在国新办举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖表示，今年以来，国民经济运行总体上保持稳中有进的增长态势，前三季度GDP同比增长4.8%，为实现全年发展目标奠定了坚实基础。

“从9、10月份经济运行变化来看，特别是从10月份来看，我们进一步增强了实现全年经济发展目标的信心。”付凌晖表示，信心主要来自于以下几个方面：

一是经济回升势头增强。从10月份的主要指标来看，服务业明显回升，10月份服务业生产指数同比增速比上月加快1.2个百分点，10月份增速是今年以来最高的增速，是连续两个月在加快。其中受相关政策带动，金融业生产指数加快3.7个百分点，房地产业生产指数这个月同比增长0.8%，实现了从去年6月以来的首次由降转增。市场销售在加快，在消费品以旧换新政策、国庆假期和“双十一”促销活动提前等有利因素带动下，10月份社会消费品零售总额同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点，其中商品零售额增长加快1.7个百分点。随着市场需求的回暖，也带动了企业产销衔接的改善。10月份规模以上工业产品产销率97.3%，比上月回升1.3个百分点，达到今年以来的次高水平。同时，在“两重”建设推动下，1至10月基础设施投资出现回升，同比增长4.3%，比1至9月加快。

二是宏观政策效应显现。面对今年经济运行出现的新问题和新挑战，党中央总揽全局、正视困难、科学决策、及时出手，一揽子增量政策举措密集推出、稳步落地。10月份是增量政策推出后的第一个月，从当月情况看，政策成效开始显现，主要经济指标明显回升，特别是“两新”“两重”政策相关的汽车、家电、文化办公用品销售大幅度增长，水利、生态保护、道路等基础设施投资也在稳步回升。下阶段，随着各项政策措施的落地见效，政策组合效应会进一步显现，经济运行中的积极因素和有利条件会不断增多，为四季度经济回升向好提供有力支撑。

三是市场预期信心提振。信心是巩固和增强经济回升势头的重要保障。近期一系列增量政策出台后，市场活跃度明显提升，楼市热度升温，资本市场回暖，企业和消费者信心增强，10月份房地产市场的咨询量和带看量明显增加，商品房销售面积、销售额大幅改善，沪深两市的成交量、成交额显著增长，制造业采购经理指数、服务业商务活动指数双双回升到景气区间，消费者信心指数也在近期首次出现回升。只要有信心，企业愿意扩大投资和生产，消费者愿意消费，将有力促进经济回升向好。

“下阶段，要认真贯彻落实党中央各项决策部署，加力落实好各项政策举措，进一步强化政策合力，不断巩固经济回升向好势头，努力完成全年经济增长目标任务。”付凌晖说。

(责编：杨曦、吕骞)

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