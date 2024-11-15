原标题：猿编程创始人李翊：人工智能持续赋能编程教育

在近日举办的GET2024教育科技大会上，猿编程创始人李翊表示，人工智能时代，计算思维已成为不可或缺的思维能力，能够帮助孩子们更好理解和应对复杂的问题。猿编程将继续通过系统化课程设计，培养孩子逻辑清晰、思维严谨的思考方式。

“人工智能、大模型持续赋能教育行业，因为教育很注重服务化，注重孩子的个性化需求。这是未来发展的重点，我们也在持续优化，让孩子们在练习、创作的过程中，有人工智能辅助助手帮助孩子去解决各种各样的问题，提供提示、启发。同时，人工智能本身也将成为重要的学习科目。未来我们可能将推出人工智能全新培养计划，让孩子们学习人工智能领域的专业课程，并与国外的一些名校合作。”李翊接受经济日报记者采访时说。

在人工智能和编程融合方面，李翊认为，一是把人工智能作为专业课程，参加人工智能国际性比赛等；二是在编程课中融入大量与人工智能有关的应用、场景；三是把生成式人工智能作为日常学习工具，普及开来。

比如，在猿编程课程体系中，C系列《编程应用与计算思维》帮助孩子们奠定坚实的编程基础，提升AI时代下的科学素养。A+系列《高级算法与人工智能》则帮他们构建专业的人工智能知识体系，进一步拓展技术视野和深度思考能力。

编程教育不仅培养孩子的好奇心和探索欲，还能激发他们的思考和探究能力。李翊表示：“编程是一种探究式学习方式，能激发孩子们反复思考、探究和改错能力。我们希望孩子们在小学阶段习惯这种学习方式，培养他们的成就感。编程是很好的黏合剂，可以把各个学科的知识融合在一起。”

据了解，猿编程成立7年来累计培养了500余万青少年，用专业代码探索未来。为了让孩子们的想象力转化为创意作品，猿编程打造了国内最大的专业的少儿编程创作社区，汇聚超过10万活跃用户学员，创作了50余万个作品。

基于多年的教育实践，猿编程摸索出一套成熟的推动科技少年成长的路径和模式——“四个一”培养体系，即“一种语言（编程语言）、一种思维（计算思维）、一种能力（创造能力）、一种视野（未来视野）”。“这四个方面是相辅相成的，只有全面发展，才能培养出真正的科技少年。”李翊说。

据介绍，猿编程团队自主研发了国内第一套《计算思维》课程，从计算机科学、数据科学、人工智能等11个信息科技领域，精心设计了100多个经典场景，融合信息科技中的重要发明或概念，引导孩子们应用在日常学习生活，解决实际问题。猿编程还推出了国内首部以计算思维为核心的科普系列故事书《科技少年日记·计算思维篇》，将于近期上市。

同时，面向校园与日俱增的需求，猿编程还推出了AR编程、实物化编程等创新产品。AR编程在普通教室使用配套教具即可开展，大大降低了编程课的教学门槛，同时也让知识的学习更加立体化、场景化，让学生身临其境地进行探索。实物化编程则可以引导孩子在手脑结合的趣味操作中，潜移默化地锻炼逻辑思维。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经