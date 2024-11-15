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数字技术赋能中国制造 释放经济发展新动能

人民网记者 王绍绍
2024年11月15日14:54 | 来源：人民网
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近年来，随着大数据、云计算、人工智能等技术的快速发展，我国制造业正加速推进从“制造”向“智造”转型升级，为高质量发展注入源源不断的新动能。

国家统计局最新数据显示，10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%。装备制造业增加值同比增长6.6%，高技术制造业增加值增长9.4%，分别快于全部规模以上工业增加值1.3和4.1个百分点。

“10月份，随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现，我国经济景气水平继续回升向好。”国家统计局相关负责人表示，这一积极变化，无疑为制造业的转型升级提供了更加有利的宏观环境。

在“5G+工业互联网”战略的推动下，我国的工业互联网发展逐步迈入快车道。据统计，截至目前，5G应用已经广泛渗透到国民经济97个大类中的82个，工业互联网则全面覆盖了41个工业大类。

当下，工业互联网正在与各行各业深度融合，成为推动产业升级和行业转型的重要力量，为经济的高质量发展提供了关键支撑。

四川成都的全国首家3C行业5G-A智慧工厂利用AI机器视觉检测、5G+设备数采、5G+智慧物流等应用场景，实现了生产检测的自动化、数智化，产线员工减少三分之二，单条产线每小时产出提升30%，订单从下发到交付最快仅需72小时，整体生产效率提升10%以上。长沙一家智能装备制造公司推出的国内首台5G剪叉式高空作业车，通过5G技术实现远程遥控和异地施工，大幅提升了施工效率和安全性。

在绿色制造方面，我国近些年也取得了显著成效。目前，我国已经累计培育建设了6500余家绿色工厂、450家绿色工业园区以及800余家绿色供应链管理企业，绿色产品种类更是超过了4万个。

“推动制造业绿色化发展，需要加速生产方式数字化绿色化的协同转型，构建高效优质的绿色制造服务体系，不断扩大绿色产品的供给。”业内专家表示。

在数字经济时代，制造业企业积极拥抱数字技术，加快数字化转型的步伐。江苏苏州通过构建“智慧能源+碳管理平台”，实现了对重点企业的能耗和碳排放的实时监测与精准管理，有效推动了园区及企业的节能降耗；山东青岛以创建绿色制造体系为契机，推动传统产业进行技术改造和绿色升级，为高质量发展注入了强劲的绿色动力……

数字化转型不仅推动了绿色技术的创新，还通过提高碳排放效率实现了“数字减碳”。业内专家认为，大数据分析、智能优化、物联网监测等数字化技术的应用，可以显著提升传统行业的生产运营效率，实现提质增效、节能减排的双重目标。

“要继续加大创新要素的集聚力度，特别是在绿色低碳领域，要培育一批领军企业，推动我国从‘制造大国’向‘制造强国’的跨越式发展。”上述专家表示，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，促进传统产业的转型升级的同时，要加速带动战略性新兴产业和未来产业的快速发展，为经济稳中向好提供强大的新动能。

“未来制造业应更加注重产业链的协同与整合。”上述专家认为，通过数字化平台实现供应商、制造商、分销商等各个环节的信息共享和协同作业，可以大大提高整个产业链的效率和竞争力，这将有助于构建更加紧密、高效的产业链生态体系，为制造业的高质量发展提供有力保障。

(责编：杨曦、吕骞)
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