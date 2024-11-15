人民网北京11月15日电 （记者孙博洋）记者从中国计量测试学会了解到，11月8日，第三届计量历史文化与科普教育学术交流会在山西太原举办。

与会专家表示，中国计量历史悠久，在计量发展过程中形成了独特的计量文化，并融入中华传统文化中，成为中华文明的重要组成部分。

会上，上海交通大学特聘教授、中国计量测试学会常务理事、科普与教育工作委员会主任关增建作题为《计量史：解读历史的新视角》主旨报告；中国计量大学马克思主义学院党委书记兰婷教授，以《红色铸魂，计量赋能——中国计量大学“1234”红色计量文化育人模式的探索与实践》为题作主旨报告。

会议期间，第八届中国计量测试学会科普与教育工作委员会进行了人员增补调整，并对下一步工作进行了部署。

(责编：杨曦、吕骞)

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