在成都召开的中国首台准环对称仿星器测试平台成果交流会上，与会嘉宾参观准环对称仿星器测试平台（11月13日摄）。新华社发（西南交通大学供图）

新华社成都11月15日电（记者吴晓颖）由中国自主研发制造的准环对称仿星器测试平台通过实验，证实了准环向对称磁场位形这一理论的可行性和先进性，为准环对称仿星器后期高参数运行奠定基础。

这是记者从13日在成都召开的中国首台准环对称仿星器测试平台成果交流会上获悉的。由西南交通大学牵头实施的准环对称仿星器项目是四川省“十四五”重大科技基础设施，现已进入建设阶段。

仿星器是一种受控核聚变装置。按设计，仿星器通过模仿恒星内部的核聚变反应，将等离子态的氢同位素氘和氚约束起来，并加热至１亿摄氏度左右发生核聚变，以获得持续不断的能量。目前国际上运行的具有代表性的仿星器是德国“螺旋石7-Ｘ”。

西南交通大学聚变科学研究所所长许宇鸿介绍，尽快实现聚变能发电是世界主要工业国家的共同目标。磁约束核聚变是当前人类开发可控核聚变能源的主要技术路线之一，托卡马克和仿星器是国际上主流的两种磁约束聚变装置类型。与托卡马克相比，仿星器虽然技术相对复杂，但具有无需电流驱动、稳态运行等优点，能避免等离子体电流导致的大破裂。

三维模块化线圈是准环对称仿星器的关键部件。许宇鸿介绍，传统仿星器的约束性能低于托卡马克，“准环对称”是一种先进的仿星器磁场位形，兼具了托卡马克高约束性能和仿星器稳态运行的优点，符合未来商用聚变堆的需求及发展方向。

“科研团队通过5年研发设计制造出三维模块化线圈，其精度小于1毫米，并获得了超高精度的准环向对称磁场位形，降低了新经典输运损失，提高了等离子体约束性能，为稳态磁约束聚变装置中磁场位形优化开辟了新途径。”许宇鸿说。

国际能源署“仿星器-螺旋器”技术合作项目委员会主席罗伯特·沃尔夫教授在会上表示，准环对称仿星器测试平台的启动为科学界带来新的先进位形仿星器，通过对仿星器磁场位形的优化，为未来磁约束聚变提供了新方法、新技术。

据悉，准环对称仿星器项目预计2027年运行。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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