原标题：点亮可持续时尚丨波司登发布ESG 战略及碳目标，助力全球气候治理

在阿塞拜疆（Azerbaijan）首都巴库（Baku），第29届《联合国气候变化框架公约》缔约方大会（COP29）正如火如荼开展着。这场聚焦全球气候变化的盛会，吸引着世界各国的目光，也为企业践行可持续发展理念搭建了广阔舞台。

11月12 日，全国工商联纺织服装业商会理事长、波司登集团董事局主席兼总裁高德康以视频会议形式参加年会，发表了主题为《以消费者为导向，引领可持续时尚》的演讲，并发布波司登ESG战略及碳目标。波司登集团董事会办公室主任兼资本市场总监陈皓进行了现场解读与交流。

一直以来，中国纺织服装行业都是全球绿色发展的重要参与者、贡献者、推进者。在可持续发展成为全球共识的当下，波司登积极响应全球气候治理，履行示范引领之责，将可持续的理念贯穿于企业发展的全过程中，为行业树立绿色发展榜样。

高德康表示，波司登以“碳达峰碳中和目标”为战略导向，以长期主义践行可持续时尚，加快推进绿色低碳转型，探索实践低碳生产模式和绿色消费模式，最大限度减少产品全生命周期内对环境和社会的负面影响，将可持续理念向价值链延伸，促进整个时尚行业共创可持续未来。

今年以来，波司登发布“1+3+X”ESG 战略框架及管治架构，沿着企业价值链统筹 ESG工作，将 ESG 理念全面融入企业战略与发展实践。并且确立了“以消费者为导向，引领可持续时尚”的 ESG 战略愿景，设定了“2038年前实现运营环节净零排放”的碳目标，为企业的可持续发展规划了明确的减碳路径。波司登把联合国可持续发展目标（SDGs）融入ESG管理实践，在产品先锋、自然向好、以人为本等重点领域推动企业管治和践诺行动行稳致远，并逐步把可持续发展理念融入企业经营全过程和更多的利益相关方，构筑品牌可持续时尚能力和开放创新生态。

在产品创新方面，波司登注重环保和可持续发展理念，将科技与时尚完美融合，为全球消费者提供优质、健康、绿色、安全的产品及服务。从轻薄羽绒服的革新，到高鹅绒三合一冲锋衣羽绒服的推出，再到防晒衣 2.0 时代的开启，波司登的每一次创新都为消费者带来全新体验。在质量保障上，波司登严格管控供应商化学品，从源头上杜绝有毒有害物质，不断优化产品质检制度，确保每一件产品都能达到高品质标准。

在绿色生态方面，波司登将减碳理念贯彻于全价值链环节。从负责任原材料采购，到制造过程中的节能减排，再到物流运输的优化，协同推进产业绿色低碳转型，打造可持续时尚社区，培育高质量发展新动能和新优势。波司登对核心产品进行碳足迹认证，参与研发创新多类生物基面料，高品质羽绒获得多项认证，还建设光伏发电设施，制定供应商可再生电力提升目标。今年，更是启动阿拉善碳中和林（四期）工程，为阻止沙漠化、保护生态环境贡献力量。

此外，在推动全球气候治理的进程中，波司每一步都坚定有力。波司登积极履约社会责任公共治理，参与行业围绕可持续发展、碳达峰碳中和目标开展的应对全球气候变化、协同创新、能源治理等共同行动。参加联合国可持续发展目标峰会官方边会并首批签署发布“工商界在行动-可持续产业发展共识”倡议，加入中国纺织工业联合会发起的“时尚气候创新30 60碳中和加速计划”，携手中国羽绒工业协会发布《迈向净零排放:羽绒服行业高质量低碳转型路径研究》报告。

应对气候变化，功在当代、利在千秋。波司登坚持以联合国可持续发展目标为方向，发挥品牌引领作用和绿色先行责任，加快发展新质生产力，打造世界一流企业和全球领先品牌。

(责编：董童、李源)

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