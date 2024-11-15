新华社北京11月15日电（记者樊曦）记者15日从第十七届詹天佑铁道科学技术奖颁奖大会暨第二届詹天佑科学技术发展论坛上了解到，目前，我国铁路总体技术水平迈入世界先进行列，高速、高原、高寒、重载铁路技术达到世界领先水平，特别是在高铁领域，国际铁路联盟的全部13项系统级国际标准都由中国铁路主持制定。

据统计，到目前为止，中国铁路已累计主持和参与UIC（国际铁路联盟）、ISO（国际标准化组织）和IEC（国际电工委员会）国际标准制定修订项目300余项。

“中国铁路主持制定的这13项系统级国际标准涵盖高速铁路的设计、施工、运营、装备、基础设施等各方面，这意味着中国铁路在全球的影响力和话语权都在不断增加。”中国国家铁路集团有限公司科信部装备处处长李永恒在接受记者采访时表示。

詹天佑铁道科学技术奖是铁路行业和轨道交通领域的权威科技奖项。本届颁发了詹天佑铁道科学技术奖3名最高奖、41名成就奖、90名青年奖和10个创新团队奖。

这些科技成果成功破解了铁路工程建设、装备制造、运营维护等领域一系列科技难题，形成了谱系化复兴号动车组、CTCS-3级自主化列控系统、“空天地”一体化综合勘察技术、超大盾构机主轴承、12306铁路互联网售票系统、轨道交通气动效应及减震降噪基础研究等一批重大科研成果，为巩固和发展我国铁路科技世界领先地位提供了有力支撑。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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